El portero leyenda de nuestro fútbol tuvo una buena y una mala. Tras batir el registro en Primera B, un reciente aviso sacudió al equipo de Ivo Basay.

Cristian Campestrini hizo historia en el fútbol chileno. El golero argentino se anotó como el futbolista más longevo en jugar en nuestro país, batiendo un récord vigente de 1974.

El portero de Rangers jugó en el triunfo 1-0 ante Deportes Temuco, aún soñando con la salvación en Primera B. A sus 46 años, 2 meses y 19 días, el hombre récord del arco chileno tuvo un duro mazazo post partido.

Es que con miras al duelo de este martes 8 de septiembre, ante Deportes Puerto Montt, una lesión sacudió al experimentado golero. “Problemas físicos dejaron al margen al argentino, quien fue figura en el triunfo del viernes pasado”, informó Primera B Chile.

No solo Campestrini: el panorama que le espera a Rangers

Cristian Campestrini acusó problemas físicos tras romper el récord del más longevo jugando en el fútbol chileno. Por eso, no viajó a Puerto Montt para el duelo de Rangers (18.00 horas, martes 8 septiembre).

Pero el meta de 46 años no será la única baja piducana. Claudio Servetti y Agustín Mora quedaron suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que Ivo Basay debe mover el tablero para seguir sumando de a tres.

En cuanto a Campestrini, el golero se mostró emocionado por su registro en Chile y se desahogó en redes sociales. Ahí confesó que el arco es el centro de mi vida y yo solo sé mostrar mi amor por esta prefesión”.

“Requiere trabajo y disciplina, pero cuando el trabajo y el amor se fusionan, ¡Qué sensación más linda! Gracias al fútbol por regalarme mucho más de lo que soñé”, celebró el golero.