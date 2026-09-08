El querido relator de TNT Sports lo volvió a hacer en pantalla, apelando siempre a la actualidad. Esta vez festinó con el triángulo amoroso del momento.

Alejandro Lorca es uno de los experimentados relatores del fútbol chileno, quien jornada a jornada apela a la actualidad nacional para cantar goles en TNT Sports. Esta vez no fue la excepción y el también abogado fue viral.

Durante el partido en que Limache derrotó 3-0 a Cobresal, por Liga de Primera, la voz que impulsó la creación del grupo “Lorcadictos” lo hizo nuevamente. Durante un ataque tomatero, elogió a Daniel Castro, Jean Meneses y Gonzalo Sosa.

“No es López, no es Jiménez, no es Gala, pero esta triangulación realmente está generando daño”, dijo el relator. De fondo se escucharon las risas de su compañero en el relato, Cristián Basaure, y la periodista Andrea Hernández.

El video de Alejandro Lorca repasando al Mago

Acostumbrado a dejar perlitas sobre el fútbol chileno, Alejandro Lorca festinó con el triángulo amoroso de Luis Jiménez, Coté López y Gala Caldirola. El escándalo que dio que hablar por semanas también tuvo su momento en TNT Sports.

Alejandro Lorca relata cada fin de semana en TNT Sports, aunque su formación la hizo como abogado a nivel profesional. Recientemente dialogó con RedGol y contó detalles de sus inicios.

“En tercero (de Derecho) me di cuenta que no sería feliz si no me vinculaba con algo en las comunicaciones ligado al fútbol“, explicó el relator, siempre actualizado del acontecer nacional en sus transmisiones.

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En cuanto a sus inspiraciones en el relato, Lorca aseguró que “el ídolo del relato en radio es Vladimiro Mimica, es difícil que alguien relate como él en radio. Y en TV, don Pedro (Carcuro) sin ninguna duda, soy medio tradicionalista”.