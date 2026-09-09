El cantante español no quedó indiferente a la interpretación del ex delantero de "Si tú no vuelves".

Mauricio Pinilla se ha hecho viral por su criticada interpretación de “Si tú no vuelves”. Lo que muy pocos esperaban, es que esta situación llegara a los oídos del mismo Miguel Bosé.

Desde que colgó los botines, Pinilla ha incursionado en los medios de comunicación. No solo con comentarios deportivos, sino que también explorando otras áreas. Ahora fue más allá y decidió participar en el programa “Fiebre de Canto”, con muy mal resultado.

Miguel Bosé usa canto de Mauricio Pinilla

Si bien en un espacio televisivo donde participan famosos que no están dedicados a la interpretación, es esperable que sean desafinados o cosas así, pocos han generado las reacciones que provocó Mauricio Ricardo Pinilla.

El formado en Universidad de Chile ya había tenido algunas críticas, pero al cantar “Si tú no vuelves” de Miguel Bosé es que se hizo viral. Pinilla no solo fue cuestionado por su mala interpretación, sino que también por no saber la letra, balbuceando y hasta inventando versos de la estrofa.

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El audio de Mauricio Pinilla cantando ha generado una ola de burlas en redes sociales, sobre todo la parte en la que canta “me quedaré aquí, junto a mi perro…”. Muchos han usado el audio para compartir imágenes con sus can, lo que pocos esperaban era que se sumara el mismísimo Miguel Bosé.

Sí, el exitoso cantante español no quedó ajeno a la polémica de Pinilla y el audio viral con su canción. El interprete subió a TikTok un video paseando junto a sus perros, con la interpretación del ex futbolista de fondo. La publicación de llenó de seguidores chilenos riéndose de la situación.

Finalmente, Mauricio Pinilla decidió abandonar el programa “Fiebre de Canto” de Chilevisión. De todas maneras, dejó una actuación que pasó a la historia y será muy difícil de olvidar. Bueno, bien dicen que no existe mala publicidad y Pinigol puede jactarse que el mismísimo Miguel Bosé lo escuchó cantar.