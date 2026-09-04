El portero de Coquimbo festinó con la faceta artística de Pinigol, quien trás su porrazo televisivo decidió dejar el programa de CHV.

Mauricio Pinilla es uno de los nombres del momento en la TV chilena. El ex jugador de U de Chile protagonizó uno de los fails en pantalla, luego de que se le olvidara la letra en plena presentación del programa Fiebre de Canto, de CHV.

Mientras interpretaba “Si tú no vuelves”, uno de los clásicos de Miguel Bosé, Pinigol sacó su celular para recordar la letra y el jurado no se la dejó pasar. Tras eso, el ex de Gissella Gallardo dejó enigmático mensaje del adiós.

“Gracias, hasta pronto”, tecleó en su cuenta de Instagram Pinilla. Según información de Lun, fueron “razones personales” las que acusó el ahora ex cantante, quien cobraba cerca de $3 millones de pesos a la semana en el programa.

El Mono Sánchez fue visionario con imitación de Pinilla

Previo al adiós de Mauricio Pinilla de Fiebre de Canto, Diego Sánchez dio la vuelta en redes sociales imitando al ex delantero. Interpretando un tema que antes cantó Pinigol en el programa, el portero de Coquimbo sacó risas en pleno camarín aurinegro.

“Que lloro”, es el tema que recreó Diego Sánchez, quien siempre da que hablar con sus locuras dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, horas después Mauricio Pinilla dijo adiós por su cuenta a su aventura como cantante.

Por ahora, Pinigol sigue sus labores en cuanto a los comentarios del fútbol chileno, bajo la pantalla de ESPN Chile. A poco de haber debutado en el programa de espectáculos, su última presentación y las críticas le pasaron la cuenta.

El portero pirata reaccionó a la participación de Pinigol en TV. (Foto: acostatvn /CHV)

Por su parte, Diego Sánchez sigue firme en su campaña con Coquimbo Unido y tras tensas semanas de malos resultados, supo celebrar el pasado miércoles. Los piratas respiran más tranquilos tras vencer por 1-0 a U de Concepción.