Mauricio Pinilla repasa sin filtros su salida de Universidad de Chile: “Terminamos peleados”

“Pinigol” recordó la demanda que realizó contra Azul Azul por su salida injustificada en 2018.

Mauricio Pinilla reabrió la herida y abordó lo que fue salida de Universidad de Chile. El Bulla se transformó en el club de sus amores y el que le abrió las puertas en el profesionalismo. Además permitió su salida al Inter de Milán y vivir su primera etapa en Europa.

Pero en 2018 ambos caminos se separaron definitivamente. Una oferta de Colón de Santa Fe marcó la grieta y tras varios idas y vueltas, el ariete finalmente dejó el Romántico Viajero.

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Pero esto no quedó ahí y luego se vivió otro partido en Tribunales. Lo que comenzó en 2018 por la demanda que realizó Mauricio Ricardo nada menos que contra sus ex jefes de Azul Azul.

En el escrito se contemplaron en primera instancia mil millones por despido injustificado. En la primera instancia, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel decretó que la concesionaria tenía que pagarle $460.795.675.

Pero tras ello, AA -que por esos años comandaba Carlos Heller- presentó un recurso de nulidad y que fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones. Finalmente la Quinta Sala del Tribunal de San Miguel rechazó la demanda de tutela laboral que presentó Pinilla.

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Mauricio Pinilla recordó demanda contra Azul Azul: “Me c…”

A modo de represalia, desde el CDA borraron todo registro de Mauricio Pinilla. Tanto en su página web como cualquier rastro de su imagen. Pese a ello, “Pinigol” analizó a su estilo lo ocurrido con el “club de sus amores”.

“Terminamos peleados con los dirigentes”, indicó de entrada al ser consultado por Tanza Varela sobre su último baile en Universidad de Chile.

Mauricio Pinilla terminó de forma abrupta su última etapa en la U. Foto: Photosport

“Firmé un documento para que jugara la Copa Sudamericana. Pero no firmé los contratos. Estos pelotudos dijeron que sí lo había firmado, pero no fue así”, agregó Pinilla sin filtro alguno.

Incluso tuvo una particular forma de resumir lo ocurrido en tribunales y que finalmente marcó su distanciamiento total con la U.

“Los demandé. Gané en primera instancia, en la segunda instancia compraron a los jueces y me cagaron”, cerró ya dando por cerrada aquella etapa en el Romántico Viajero.