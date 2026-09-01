Los gestos para los hinchas de U de Chile fueron revisados por el Tribunal, quienes definieron esta sanción en Colo Colo.

El Tribunal de Disciplina tomó una decisión definitiva con Javier Correa, luego de sus polémicos gestos en el Superclásico, donde Colo Colo venció por 2-1 a Universidad de Chile.

Fueron los azules quienes fueron a denunciar al delantero de los albos, teniendo en cuenta que obscenidades en contra de los hinchas bullangueros en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, el jugador fue citado para conocer antecedentes, además de llevar su defensa, por lo que se decidió este castigo para el argentino: dos fechas fuera de las canchas con los albos.

Javier Correa tuvo que ir al Tribunal de Disciplina.

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Los detalles del castigo a Javier Correa

El Tribunal de Disciplina tomó la denuncia de Universidad de Chile para sancionar gravemente a Javier Correa tras el Superclásico, por lo que deberá acatar porque no es apelable.

“El Tribunal determinó sancionar al jugador Javier Correa con dos fechas de sanción”, fue lo que confirmaron desde el Tribunal, pese a que la U había pedido tres partidos.

“El motivo es por la infracción al artículo 63 letra B número 3, a raíz de la denuncia presentada por Universidad de Chile”, detallaron.

Con esto, Javier Correa se perderá los partidos ante Huachipato de este fin de semana en Talcahuano, además de cuando reciban a Deportes Concepción en el estadio Monumental.

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Revisa los gestos de Javier Correa en el Superclásico: