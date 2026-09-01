El "9" del Cacique fue irónico por los dos partidos de sanción que deberá afrontar y Arturo Vidal le dio un férreo respaldo. "Te buscaron una imagen, yo estoy seguro que...", lanzó el Rey.

Javier Correa finalmente recibió dos fechas de castigo por los gestos que hizo luego de la victoria de Colo Colo en el Superclásico 200. La Universidad de Chile hizo una denuncia al Tribunal de Disciplina y finalmente el “9” de los albos se perderá un par de partidos en la Liga de Primera 2026.

En ese contexto, Correa estuvo en la transmisión vía streaming que hizo Arturo Vidal en su canal de YouTube. Ahí ambos tuvieron varias reflexiones en torno a esta nueva sanción que recae sobre el cordobés de 33 años. “Ahí estás regalado, no contestas, no te dicen nada, no es parcial”, manifestó el ariete.

“Quizás por decir esto perjudica más. No doy nombres, pero no es parcial. Dicen ‘castiguemos porque es Colo Colo. Da rabia porque no eres libre de expresarte. La reacción fue a nuestros camarografos, nunca vi a la gente. no tengo nada contra la gente”, dijo Correa, quien llegó a los albos a mediados de 2024.

Así celebró Javier Correa tras anotar el gol del triunfo en el Superclásico 200. (Felipe Zanca/Photosport).

Y prosiguió. “Obvio no me quieren porque juego en Colo Colo, pero es folclore.

Ahora que digo esto me van a dar cadena perpetua. Tengo una rabia”, aseguró Correa, quien rió de buena gana junto al Rey. Aunque también ofreció disculpas al Cacique.

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Javier Correa ofrece disculpas por el nuevo castigo que recibió en Colo Colo

Javier Correa también analizó con seriedad este castigo de dos fechas que deberá afrontar en Colo Colo. “Sí pido disculpas a la gente y la institución como tal. Tengo que ser responsable de lo que hago, pero tienen que entenderme. Trato de ser ejemplo en el día a día”, apuntó el exjugador de Estudiantes de La Plata.

“Pero estas cosas te dejan mal parado y expuesto. Reaccioné con la euforia sin ánimo de dañar a nadie. Me salió y listo, no pensé en el que estaba acá ni allá. Pido disculpas, ustedes saben cómo pienso y me manejo”, le dijo Correa a Vidal, quien lo respaldó férreamente.

Otra imagen de Javier Correa junto a Arturo Vidal. (Captura El Reinado de Vidal).

Algo que ya había hecho en el streaming que hizo post triunfo al Romántico Viajero. “Aunque nos castiguen a todos igual vamos a ser campeones. Puedo asegurar que eso no lo hiciste a los de la U. Te buscaron una imagen, tenemos que seguir así, fuertes”, sentenció el King, capitán del cuadro dirigido por Fernando Ortiz.

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