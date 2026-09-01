El delantero de los albos llegó a defenderse de la denuncia de la U, por sus gestos en el Estadio Nacional con los hinchas azules.

Llegó la hora de la verdad para Javier Correa en el Tribunal de Disciplina, donde deberá defender la denuncia realizada por Universidad de Chile tras el Superclásico.

Fue en el triunfo de Colo Colo por un marcador de 2-1 ante los azules en el Estadio Nacional, que el delantero argentino hizo gestos obscenos hacia la parcialidad azul, lo que quedó registrado en videos.

Por lo mismo, fue citado a la ANFP, donde llegó completo silencio para defender su postura, donde está acompañado de Jaime Pizarro y Daniel Morón, de parte de Blanco y Negro.

Correa suma 12 goles en la Liga de Primera.

ver también La llamativa llegada de la defensa de Colo Colo por Javier Correa al Tribunal de Disciplina

La llegada de Javier Correa

Redgol pudo grabar el arribo de Javier Correa al Tribunal de Disciplina, donde el delantero de Colo Colo llegó en completo silencio ante la prensa que lo esperaba en Quilín.

El argentino deberá defender su postura, donde arriesga quedarse nuevamente tres fechas fuera de los partidos de los albos en la Liga de Primera 2026, lo que enciende alarmas.

Por lo mismo, se resolverá la sanción para Correa, lo que tiene expectantes a los hinchas y que puede marcar un precedente de acá en más para este tipo de gestos en el torneo.