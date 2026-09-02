Tabla de posiciones: Limache vence a Ñublense y deja al rojo vivo la lucha por las copas internacionales

El cuadro tomero se quedó con la victoria en este duelo válido por la fecha 17 pendiente de la Liga de Primera 2026.

La Liga de Primera 2026 por fin se puso al día en esta jornada de miércoles 2 de septiembre. Por la fecha 17 pendiente se vieron las caras Deportes Limache y Ñublense en el Lucio Fariña de Quillota, en un partido clave en la lucha por las copas internacionales.

Pese a la buena racha que arrastraba el cuadro chillanejo, fueron los locales quienes se quedaron con la victoria en el sintético quillotano, esto gracias a un golazo de Daniel Castro a los 49’ y a un tanto en propia puerta de Osvaldo Bosso a los 86’.

Con este 2-0 a favor el equipo de Víctor Rivero escaló hasta la séptima posición con 30 puntos, quedándose a solo dos del mismo Ñublense, elenco que se quedó sexto con 32 unidades ocupando el último lugar que da pasajes a las copas del año entrante.

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Este pelea en la zona media está al rojo vivo, ya que entre Everton (cuarto con 33 puntos) y Coquimbo Unido (noveno con 29) hay apenas cuatro unidades de distancia, por lo que de acá en más habrá varios movimientos en esa parte de la tabla.

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Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

El próximo partido de Deportes Limache

Los tomateros volverán a la acción ante Cobresal el lunes 7 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota. Este duelo será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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El próximo partido de Ñublense

Por su parte los chillanejos enfrentará por la jornada 22 a Deportes La Serena el domingo 6 de septiembre a las 12:30 horas en el Estadio La Portada