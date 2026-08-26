Tres partidos por 10 mil: Deportes Limache saca aplausos con promoción en la Liga de Primera

El “Tomate mecánico” sorprendió con un potente descuento para los partidos que se avecinan en el torneo local.

Deportes Limache se ha vuelto a encontrar con su mejor forma. El elenco de Victor Riveros viene de sumar un importante triunfo por 3-1 ante Huachipato en la reciente fecha de la Liga de Primera.

El “Tomate mecánico” ahora es séptimo con 27 unidades y está a solo 3 puntos de Everton que está ubicado en zona de Copa Sudamericana.

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Por lo mismo, se abre el apetito de cara a una recta final de infarto en el campeonato local. Esto porque también se puede sumar en la lucha equipos como Coquimbo Unido. Ante esto, la dirigencia del cuadro de la quinta región sorprendió con una promoción de lujo.

“Tres partidos por 10.000 pesos” anunciaron en redes sociales. Lo que de inmediato sacó aplausos entre los hinchas. Es que Limache se pone con una potente ayuda para sus hinchas en tres partidos que serán claves para despegarse en la tabla.

La promoción de Deportes Limache: “3 partidos x 10.000”

El anuncio fue realizado este miércoles y se recalca que son tres partidos de local en el Estadio Lucio Fariña Fernández por 10.000 pesos. Está campaña es solo presencial en el Supermercado Provimarket y además se pide un alimento no perecible.

Los partidos que se jugarán en Quillota son frente a Everton este sábado 29 de agosto a las 17:30 horas. Luego el miércoles 2 de agosto a las 20:30 horas en duelo pendiente ante Ñublense. La primo finaliza el 7 de junio cuando Limache reciba a Cobresal a las 20:00 horas.

A su vez se indica que es solo para el público local y para la Tribuna Pinto, donde se ubica la parcialidad del “Tomate mecánico”. Pese a ello, el anuncio se agradeció entre los fanáticos del club y hasta hinchas de otros equipos exigieron que se copien este tipo de medidas para acercar a las familias nuevamente a los estadios.