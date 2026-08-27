Justo cuando se habla de su posible traspaso, el chileno responde otra vez con un golón.

Darío Osorio vive el mejor momento de su carrera. Cuando se habla de su posible traspaso, él hace oídos sordos y sigue respondiendo en cancha. Esta vez clasificó a Midtjylland a Conference League.

Mucho ruido hay alrededor del zurdo chileno. Que se queda, que se va, que la Premier, que Turquía, que Italia, etc. Todo esto podría mantener desconcentrado al nacional, pero no, está viviendo un periodo brillante, dejando otro gol de antología.

El nuevo golazo de Osorio

El fin de semana pasado, por el fútbol danés, Darío Osorio ya había anotado de gran manera ante el Randers, cuando tomó el balón en la medialuna del área y sacó un zurdazo inatajable para cualquier arquero. Pues bien, lo volvió a hacer, pero esta vez a nivel europeo.

El Midtjylland visitaba a HNK Rijeka por la vuelta de los playoffs de la Conference League. El ganador ingresaba en la fase de liga y en el duelo de ida jugado en Dinamarca, Osorio y compañía habían ganado por 2-0, por lo que viajaban tranquilos a Croacia.

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En tierra balcánica, los daneses se impusieron por 4-1 y avanzaron en la tercera competición más importante de la UEFA. En el marcador otra vez se hizo presente Darío Osorio. Y otra vez lo hizo con un gol digno de ser enmarcado. Tal vez es el último con su actual equipo.

Osorio sacó un córner, pero un compañero le devolvió rápidamente el balón. Al salir a presionarlo un defensa, el chileno lo eludió con mucha facilidad. Con poco ángulo y donde todos habrían pensado en el centro, el formado en Universidad de Chile sacó un latigazo que rompió el arco de HNK Rijeka en el minuto 51, sentenciando la llave.

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Por ahora el futuro de Darío Osorio es incierto. Si bien hay varios clubes interesados, no han llegado a la cifra que desea Midtjylland y su presidente ya avisó que si no pagan los cerca de 20 millones de euros que pretenden, no se moverá. Tal vez con este gol, algunos se terminan de convencer de su calidad.