El presidente del club danés confirmó ofertas por el delantero chileno, pero ninguna cumple con el precio exigido.

El futuro de Darío Osorio continúa siendo tema en el mercado de fichajes europeo. El chileno ha despertado interés desde otros clubes, pero el FC Midtjylland no está dispuesto a desprenderse de una de sus principales figuras a cualquier precio.

Así lo confirmó el presidente de la institución, Claus Steinlein, quien reconoció que han llegado propuestas concretas tanto por el formado en Universidad de Chile como por Franculino Djú. Sin embargo, todas fueron descartadas por motivos económicos.

Midtjylland confirma ofertas y fija precio para vender a Darío Osorio.

¿Cuánto pide Midtjylland por Darío Osorio?

“Hemos rechazado varias ofertas por los dos jugadores. Lo hemos hecho porque el precio no era el adecuado”, explicó el dirigente en conversación con Bold DK.

La postura del Midtjylland es clara:Osorio solamente abandonará Dinamarca si aparece un club dispuesto a cumplir con las pretensiones económicas fijadas por la institución.

Steinlein dejó en claro que el club no tiene necesidad de vender al seleccionado chileno y que cualquier negociación deberá ajustarse a la valoración que han establecido.

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“Necesitamos obtener el precio que hemos fijado para los jugadores si queremos venderlos. Porque estamos hablando de dos jugadores con mucho talento”, señaló.

Según la información publicada, Darío Osorio está tasado en 20 millones de euros, mientras que la valoración de Franculino Djú alcanza los 30 millones.

De concretarse una operación por esas cifras, el traspaso del chileno podría transformarse en uno de los movimientos más importantes de su carrera desde que dejó Universidad de Chile para arribar al fútbol europeo.

Midtjylland advierte qué pasará si Osorio no es vendido

Pese a las ofertas recibidas, en Dinamarca tampoco existe preocupación ante la posibilidad de que el mercado cierre sin una transferencia.

“Seguirán jugando con nosotros, porque todavía tienen contrato con el FC Midtjylland”, aseguró Steinlein.

El presidente también recalcó que, en caso de concretar alguna venta, el club deberá buscar un reemplazante para mantener la competitividad de su plantel.

En resumen…