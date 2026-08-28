Fernando Ortiz valoró el trabajo de los jóvenes de Colo Colo y aseguró que tendrán oportunidades si mantienen su buen nivel.

Colo Colo vuelve a concentrarse en la Liga de Primera después de su paso por Copa Chile. El equipo de Fernando Ortiz recibirá a Audax Italiano con el objetivo de conseguir otra victoria y mantener el liderato en la lucha por el título.

Antes del compromiso, el técnico albo conversó con los canales oficiales del club y valoró especialmente la posibilidad de reencontrarse con los hinchas en Macul.

Colo Colo viene de ganar por 3-0 a Unión Española en Copa Chile.

El mensaje de Fernando Ortiz a los jóvenes de Colo Colo

“Jugar en nuestra cancha es algo muy importante para nosotros. La verdad se sintió muy a pleno en el Nacional con nuestra gente, pero en casa creo que es algo que juega a favor jugar con nuestra gente”, comentó.

Uno de los temas que abordó el entrenador fue la aparición de los juveniles de Colo Colo, quienes han ido ganando espacio durante la temporada.

Ortiz aseguró que seguirá observando atentamente el trabajo de las promesas albas y dejó en claro cuál es el camino para ganarse una oportunidad en el plantel profesional.

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“Son jóvenes que están pidiendo pista, como yo les digo a ellos. Están haciendo sus cosas correctamente en su categoría”, afirmó.

El argentino agregó que también es responsabilidad del cuerpo técnico abrirles espacio: “Nosotros como plantel profesional y entrenador, hay que darles oportunidades que se puedan reflejar en el primer equipo”.

De esta manera, Ortiz vuelve a entregar una señal positiva a los futbolistas formados en Macul que buscan consolidarse en el primer equipo del Cacique.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Audax Italiano por Liga de Primera?

Colo Colo vs. Audax Italiano juegan este domingo 30 de agosto, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026

En resumen…