Colo Colo alcanzó los tres millones de seguidores en Instagram y decidió festejar junto a sus fanáticos.

Colo Colo no solo atraviesa un momento importante dentro de la cancha, sino que también continúa aumentando su presencia en redes sociales. Este viernes, el cuadro albo anunció que alcanzó los tres millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

El Cacique celebró el nuevo registro con un mensaje dedicado especialmente a sus fanáticos, agradeciendo el respaldo que recibe diariamente a través de sus diferentes plataformas digitales.

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Colo Colo lanza concurso por sus tres millones de seguidores

“¡Ya somos 3 millones en Instagram! El pueblo colocolino no para de crecer y queremos celebrar este tremendo hito junto a ustedes. ¡Gracias por acompañarnos en cada momento!”, publicó el club.

El festejo no quedó solamente en el mensaje. Para celebrar los tres millones de seguidores en Instagram, Colo Colo decidió realizar un concurso destinado a su comunidad.

El premio elegido por el club es uno que seguramente despertará el interés de los hinchas: una camiseta oficial de Colo Colo firmada.

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La institución invitó a sus seguidores a sumarse a la dinámica publicada a través de sus redes sociales para tener la posibilidad de quedarse con el especial premio.

El registro alcanzado por el Cacique también refleja el importante alcance que mantiene la institución en el mundo digital, donde sus plataformas se han convertido en uno de los principales puntos de encuentro con sus seguidores.

Colo Colo aprovechó así la cifra de los tres millones para agradecer el respaldo de sus fanáticos y reforzar el vínculo con la comunidad alba a través de un concurso.

Revisa aquí el concurso:

En resumen…