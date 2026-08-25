El arquero más seguido en el mundo sufrió una pérdida progresiva de followers en la red social desde su arribo al Cacique y la cifra va creciendo.

De no mediar alguna sorpresa de última hora, este miércoles 26 de agosto se producirá el esperado debut con la camiseta de Colo Colo del arquero caboverdiano Vozinha, cuando enfrente a Unión Española por la última fecha del Grupo E en Copa Chile.

Un estreno que traerá repercusiones a nivel internacional, donde países como Brasil, México y Argentina podrán seguir en TV o streaming, pero que llamativamente provocó un extraño fenómeno en redes sociales que perjudica al futbolista.

Es que Vozinha, actualmente el arquero con más seguidores en el fútbol mundial, sufrió una pérdida de casi 400 mil followers en su cuenta de Instagram, la cual explotó durante la Copa del Mundo 2026, donde llegó a un máximo de 29,5 millones.

Al cierre de esta edición, el perfil público de Josimar Días cuenta con 29.189.699 fanáticos en la red social. Lo más curioso es que desde su arribo a Colo Colo, el guardameta sufrió una baja en esta estadística.

Imagen: Instagram

Vozinha listo para debutar en Colo Colo

Han pasado tres semanas desde la llegada a nuestro país del futbolista caboverdiano, que tuvo un recibimiento de casi 20 mil fanáticos en el Estadio Monumental, y recién este domingo, en el Superclásico ante la U, tuvo su primera citación.

Fue el propio entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, quien dio a conocer en conferencia de prensa que Vozinha tendría la oportunidad para sumar sus primeros minutos en el club este miércoles, cuando enfrenten a Unión Española por Copa Chile.

El último partido que jugó a nivel de clubes el guardameta fue el 9 de mayo del 2026, cuando defendía la portería del Chaves de Portugal, en la derrota por 2-1 ante Leixões, por la jornada 33 de la Segunda División lusa.

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En síntesis