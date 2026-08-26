El mediocampista chileno le dedicó un afectuoso recado cibernético al joven enganche de 19 años, quien sufrió un infortunio en una práctica, será operado y estará de baja por varios meses.

Carlos Palacios fue uno más de los jugadores de Boca Juniors que recibió como un golpe durísimo la fea lesión sufrida por el promisorio enganche Tomás Aranda. Fue en la práctica de este miércoles 26 de agosto donde el “10” del cuadro Xeneize padeció la grave consecuencia de un infortunio.

“Se le quedó trabado el botín en el piso”, informó el periodista de ESPN, Augusto César. Con el correr de las horas, se supo que el diagnóstico fue una fractura de peroné. Eso requerirá una operación para corregir el problema. La intervención quirúrgica quedó agendada para el jueves 27.

En ese contexto, Palacios no quedó ajeno al traspié literal que sufrió Aranda. Y le dedicó una tierna historia de Instagram para hacerle llegar buenas vibras, además de todo el apoyo del plantel. Todo eso porque Tomi estará fuera de las canchas entre tres y cinco meses.

Tomás Aranda picó un penal ante O’Higgins, Carabalí lo atajó y lo tapó a insultos. (Andrés Piña/Photosport).

“Vamos, mi sangrecita. Acá estamos siempre, hermano”, fue el afectuoso recado cibernético que Palacios le dejó al enganche de 19 años. Aranda se había ganado un lugar indiscutido, tanto con Claudio Úbeda como su sucesor en la dirección técnica, Rodolfo Arruabarrena.

Captura Instagram.

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Leandro Paredes y hasta un ex River se suman a Palacios con las buenas vibras para Tomás Aranda de Boca

Además de Carlos Palacios, el capitán de Boca Juniors también le mandó aguante a Tomás Aranda. Se trata de Leandro Paredes, talentoso volante central campeón mundial en Qatar 2022 y subcampeón en la última Copa del Mundo. “Todos estamos contigo, Joya”, aseguró el exjugador de la AS Roma de Italia y el Paris Saint-Germain de Francia.

Milton Delgado le dejó un texto muy parecido al de Palacios a Aranda. “Estamos contigo, mi sangre”, aseguró el volante central que fue mundialista Sub 20 con Argentina en Chile 2025. Y hasta un exjugador de River Plate tuvo palabras de empatía con Tomi.

Tomás Aranda jugó los dos partidos de Boca vs Católica en la fase grupal de la Copa Libertadores. (Andrés Piña/Photosport).

Se trata de Felipe Peña Biafore, quien milita en Lanús y sabe perfectamente lo que se siente lesionarse por largo tiempo. “Vimos la noticia de la lesión de Tomás Aranda y uno se pone en la piel. Es horrible, difícil de expresar y entender la sensación. Tu equipo gana y uno no se siente parte. O pierde y no sabes cómo ayudar”, afirmó el futbolista del Grana, donde es dirigido por el ex U de Chile Mauricio Pellegrino.

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