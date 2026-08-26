Tanto el centrodelantero argentino como el Rey fueron reprendidos con dureza por este miembro del plantel albo ganador de la Libertadores en 1991. "Que sienta el pencazo", dijo del "9" trasandino que fue figura en el Superclásico.

Javier Correa fue la figura que tuvo Colo Colo en el Superclásico, mientras que Arturo Vidal quedó en el ojo del huracán por dos acciones: la de su mano dentro del área que terminó en el transitorio empate marcado por Charles Aránguiz. Y otra acción con Marcelo Morales que derivó en una clarísima ocasión para Universidad de Chile.

Eso sí, Correa no quedó conforme con haber dado una asistencia y haber marcado el gol de la victoria alba. Luego del pitazo final de Juan Lara, el “9” hizo gestos obscenos que provocaron que el Romántico Viajero lo denunciara al Tribunal de Disciplina.

“Son tonos del líder, está haciendo goles, anda bien y la gente lo quiere. Pero pasa de un liderazgo positivo a uno negativo. Esto indudablemente lo hace alguien de su nivel y los jóvenes van captando cosas”, le dijo a Redgol Eddio Inostroza, ayudante de Mirko Joziç en el plantel del Cacique campeón de América en 1991.

Javier Correa tendrá que ir al Tribunal de Disciplina a explicar sus gestos que un comentarista experimentado denominó “ansiedad pélvica”. (Andrés Piña/Photosport).

El Yeyo añadió palabras a su postura. “Está delicada la cosa, él va a dar mucho argumento. Algunos estarán a favor de él y la gran mayoría en contra, indudablemente. Hasta la gente de Colo Colo se quejará si falta. Y tendría que ser así para que sienta el pencazo”, aseguró Inostroza, quien ya vislumbra una sanción a Correa.

ver también Coca Mendoza defiende a Javier Correa de la U: “Buen festejo, merecido, se echaba de menos eso en el fútbol”

Tras criticar a Correa, Yeyo Inostroza repasa a Vidal por su nivel en Colo Colo

Y así como tuvo espacio para reprochar públicamente a Correa, Eddio Inostroza hizo lo propio con Arturo Vidal por el rendimiento que ofreció en la victoria de Colo Colo sobre Universidad de Chile. También por los dichos en los días posteriores, que incluyeron fuertes dardos a Claudio Borghi y la evidencia de su opinión negativa de Marcelo Barticciotto.

“Vidal ha demostrado ampliamente que la gente apasionada no más lo toma en cuenta. Pero el resto tiene otra opinión y eso no lo podrá cambiar. No hay que inflarlo”, lanzó con claridad el Yeyo en esta entrevista que le concedió a Paulo Flores.

La mano dentro del área que cometió Vidal y que Juan Lara sancionó como penal a instancias del VAR. (Felipe Zanca/Photosport).

Es decir, Inostroza piensa que no hay que darle ninguna relevancia a lo que diga el Rey. “En un partido de esa naturaleza cometió dos errores garrafales: una fue el penal y la otra que creyó que iba fuera y la U de pavos no más no hicieron el gol”, sentenció el otrora asistente de Joziç y DT de los albos sobre la segunda chance clara que falló el argentino Tobías Reinhart en el Superclásico.

ver también Vidal analiza el feo condoro con Marcelo Morales en el Superclásico: “Me quería morir, lo esperé y la cagué”

Revisa el compacto del triunfo de Colo Colo vs U de Chile

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo le sacó 13 puntos a su más cercano perseguidor en la Liga de Primera 2026 al cabo de 20 fechas: Universidad de Chile.