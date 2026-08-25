El Rey desglosó la acción que terminó en una revisión en el VAR y el cobro de Juan Lara que derivó en el 1-1 transitorio anotado por Charles Aránguiz. "El árbitro me dijo que se puede cobrar como no cobrar", reveló Vidal.

Arturo Vidal hizo una transmisión por streaming donde analizó a fondo las acciones del Superclásico, incluida la mano dentro del área que significó el empate de la U de Chile, acción que le motivó a darle un palo a Claudio Borghi. El Bichi fue uno de los comentaristas que tuvo TNT Sports.

Y al “23” de los albos no le gustó para nada lo que dijo Borghi mientras analizaba la jugada que derivó en el 1-1 anotado por Charles Aránguiz. “Esto nunca va a ser penal. Nunca levanté el brazo para parar la pelota, hay otra imagen. El árbitro está de frente, es un movimiento de juego, yo voy saliendo hacia el jugador de frente y le pega”, introdujo Vidal.

“Hago el movimiento, doy vuelta la cara. No me pegó en el codo, me pegó arriba: ¿cómo se llama esa parte? el árbitro estaba ahí, ¿por qué el VAR se mete acá? Voy saliendo de una pelota que recupero en el aire. Viene rápido la pelota me muevo con el cuello y me pega”, manifestó el capitán del Cacique.

Juan Lara revisó en el VAR esta acción de Vidal tras el remate de Reinhart. (Captura TNT Sports).

Vidal profundizó mucho en esta acción. “No hay nadie por delante para tapar al árbitro. ¿Por qué el VAR se mete en esta jugada y no con la del Chino (Leandro Hernández)? Yo estoy seguro que no levanté el brazo, le decía al Edu ‘me pegó acá’. Y ahí se aprovechó. Mira lo que dice Borghi”, dijo el exjugador de la Juventus de Italia y el Bayern Múnich de Alemania.

La jugada que terminó en el penal a favor de Universidad de Chile. (Felipe Zanca/Photosport).

“Como había tanta diferencia quisieron igualar un poco. Yo les cuento la verdad: había otra imagen que me toma de lado, pero yo corro así. Voy de frente a la pelota. No es penal, menos en un clásico a estadio lleno. La pelota va para afuera. Más encima les estábamos dando un baile, qué va a ser penal”, aseguró el Rey.

Arturo Vidal discutió mucho la decisión de Juan Lara de sancionar penal. (Andrés Piña/Photosport).

Y tuvo varios palos. “Se los regalaron para que la gente no se fuera antes del estadio. Borghi es anticolocolino, mira lo que dice: que el remate llevaba buena dirección. Yo me reía. El comentarista dice es al límite. ¿Quién te llama por ir al límite?”, lanzó Vidal.

Charles Aránguiz engañó a Gabriel Maureira en el penal que igualó transitoriamente el Superclásico 200. (Diego Martin/Photosport)

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Vidal desglosa el penal que cometió en el Superclásico con críticas a Borghi

Para Arturo Vidal, la opinión que dio Claudio Borghi respecto a la acción que terminó con el gol de Aránguiz en el Superclásico 200 fue nada que ver. Y no escatimó en decirlo. También reveló una charla que tuvo con el juez del encuentro, Juan Lara.

“Cuando entramos el segundo tiempo le dije al árbitro ‘¿viste la imagen?’. Y me dice se puede cobrar como no se puede cobrar. Le dije ‘no nos cobres cualquier cosa”, aseguró el centrocampista bicampeón de América con la selección chilena. Y elogió al Príncipe.

Un rematador de penales prácticamente infalible. “Charles tiene calidad, en una cancha así no falla. Le pega bien, es tremendo jugador, pero bueno. La U no había llegado nada con peligro, con puros centros desde la mitad de la cancha. En el primer tiempo fue demasiada la diferencia”, sentenció el King.

Arturo Vidal elogió mucho la calidad de Charles Aránguiz. (Andrés Piña/Photosport).

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