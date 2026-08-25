El ídolo azul y panelista de TNT Sports volvió a repasar al delantero de Colo Colo. Ahora el Tribunal de Disciplina de la ANFP tiene la última palabra.

Finalmente, el caso Javier Correa llegó a oficinas de la ANFP y el Tribunal de Disciplina dejó citado al delantero de Colo Colo para decidir un eventual castigo. Eso, tras sus gestos contra la hinchada de U de Chile.

Al conocerse la denuncia de los azules y posterior aviso desde Quilín para revisar el caso, Johnny Herrera salió al paso. Para sorpresa de todo el panel de Todos Somos Técnicos (TNT Sports), el ex portero le bajó el perfil a una eventual sanción.

“Para mí, (Javier Correa) es enfermo, ordinario, picante, pero no creo que dé para suspensión”, partió diciendo. El ídolo azul se sumó al repudio transversal del panel ante los gestos del delantero albo.

Así se viene la mano con Javier Correa

Johhny Herrera dijo que no ve probable una suspensión para Javier Correa, pero puso énfasis en que “lleva un año (con esos gestos), es innecesario”. Fue ahí que Gonzalo Fouillioux se sumó al debate y también arremetió contra el jugador de Colo Colo.

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“Venga de donde venga el gesto, no me gusta, hay un límite. Cuando hay cosas donde se falta el respeto al rival, a mí no me gusta”, dijo el periodista, repasando también a Marcelo Díaz y su foto con el lienzo.

Ahora el Tribunal de Disciplina de la ANFP será quien tenga la última palabra. Javier Correa debe ir a las oficinas de Quilín el próximo martes para explicar su celebración en el Superclásico y defenderse de un eventual castigo.

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Por eso, el delantero argentino podrá estar en el próximo partido de Colo Colo por Liga de Primera, ya que aún no hay una sanción oficial. El Cacique jugará por el torneo el domingo 30 de agosto, ante Audax Italiano, a las 17.30 horas.