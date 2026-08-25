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Superclásico

Alarma en Colo Colo: Javier Correa es citado al Tribunal por polémico gesto contra la U

El delantero cordobés fue notificado tras la celebración que se mandó en el Superclásico. Arriesga sanción en la recta final de la Liga de Primera.

Por Felipe Pavez Farías

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Correa fue citado al Tribunal por su gesto en el Superclásico
© photosportCorrea fue citado al Tribunal por su gesto en el Superclásico

Se le vino el temporal a Colo Colo. Esto porque ahora Javier Correa vuelve a protagonizar una nueva polémica y pone en peligro su titularidad en los albos. 

El delantero cordobés fue clave en el triunfo por 2-1 de los albos ante Universidad de Chile en el Superclásico 200. Sin embargo, su celebración tras el pitazo final no pasó desapercibida. 

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El ariete que habilitó a Alvaro Madrid y luego marcó el gol del triunfo, se desbandó y realizó un particular movimiento pélvico que molestó a la parcialidad azul. A tal punto que la dirigencia del Romántico Viajero lo denunció por provocación contra la parcialidad que llegó al Estadio Nacional. 

El tema es que dicha acusación fue recibida por el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Por lo que ahora Correa será citado a declarar ya para el 1 de septiembre, por lo que podría estar este domingo ante Audax Italiano. 

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Así lo informó Rodrigo Gomez de Radio Cooperativa quien confirmó que Correa “deberá comparecer el próximo martes para explicar su celebración en el clásico”. Lo que podría traer más de una fecha de sanción. 

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¿Cuántas fechas arriesga Javier Correa?

El delantero Javier Correa ya fue sancionado con tres fechas de sanción por sus críticas al árbitro Nicolás Gamboa. Expediente que ahora le podría jugar en contra, esto debido a que ya tiene un historial reciente. 

Ante esto, el Tribunal de Disciplina podría sancionar a Correa entre una y tres fechas según se ha indicado. Lo que podría dejar al delantero fuera de los partidos ante Huachipato, Concepción o Coquimbo Unido en el peor de los casos. 

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