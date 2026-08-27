Bam Bam estuvo presente en el estadio siguiendo la acción de Colo Colo y quedó maravillado con la joven promesa alba.

Felipe Raipán volvió a jugar en Colo Colo y nuevamente se matriculó con un tanto en el triunfo ante Unión Española, por Copa Chile. El joven de 16 años sigue sumando minutos y confianza bajo el mando de Fernando Ortiz en este 2026.

Y uno que salió a respaldar la irrupción de la promesa alba fue Iván Zamorano. Bam Bam estuvo presente en el Estadio Nacional viendo al equipo de sus amores y llenó de elogios a la joven promesa del Cacique.

“Hay jugadores que nacen con esa estrella y él está marcando una etapa importante en su vida”, dijo el ex artillero del Real Madrid. Pero no se quedó ahí, ya que siguió con sus loas para apadrinar al joven colocolino.

Zamorano postula a Raipán

Iván Zamorano ya piensa en el futuro de la selección chilena. Bam Bam comentará a la Roja en las Eliminatorias rumbo al 2030 en Mega, donde aludió a Felipe Raipán como el futuro del país en delantera.

Foto: Mega / Photosport.

“A corta edad ya se enfrenta a esta responsabilidad de aparecer esporádicamente y responder de la forma en que lo hace. Cada vez que el Tano lo ha requerido, responde con goles, así que me parece un chico muy interesante. Creo que tenemos delantero para el futuro”, lanzó.

Finalmente, el recordado cabeceador y goleador de la Roja analizó el triunfo albo en Copa Chile. Para Bam Bam, lo mostrado ante Unión Española fue “un partido muy sólido de Colo Colo”.

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“Se vio también que Colo Colo tiene un buen plantel. Los chicos están respondiendo, están bien físicamente, motivados por el pasar del equipo también”, cerró.