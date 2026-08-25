El histórico goleador de la selección chilena acompañará a Claudio Palma en el nuevo proyecto deportivo del canal.

Mega continúa potenciando su apuesta por el fútbol y ahora suma a uno de los nombres más importantes en la historia de La Roja. Se trata de Iván Zamorano, quien será el comentarista que acompañará a Claudio Palma en las próximas transmisiones de la selección chilena.

Según informó El Filtrador, la llegada de “Bam Bam” permitirá completar una dupla que tendrá un rol protagonista en la cobertura del nuevo proceso clasificatorio. Palma ya había sido confirmado por la estación con un contrato por cuatro años.

El estreno de ambos está previsto para el próximo partido amistoso de Chile, instancia en la que comenzará oficialmente esta nueva sociedad televisiva.

Iván Zamorano se suma a Mega como comentarista de Claudio Palma

Iván Zamorano acompañará a Claudio Palma en Mega

La elección de Zamorano se produce luego de que Mega trabajara durante los últimos meses en la conformación de su equipo deportivo, proyecto encabezado por el productor ejecutivo Juan Pablo González.

Uno de los nombres que aparecía como opción para continuar en los comentarios era Rodrigo Sepúlveda, quien ya había desempeñado esa función durante las Eliminatorias anteriores. Sin embargo, finalmente el canal optó por incorporar al histórico capitán de La Roja.

ver también Claudio Palma firma por Mega para relatar a la selección chilena por cuatro años

Zamorano cuenta con experiencia frente a las cámaras y durante los últimos años ha participado como comentarista en diferentes transmisiones deportivas. Ahora tendrá un papel estable junto a Palma durante el nuevo ciclo clasificatorio.

La dupla reúne a dos figuras ampliamente reconocidas por los hinchas nacionales: por un lado, uno de los relatores más populares de la televisión chilena y, por otro, un exdelantero que brilló en clubes como Real Madrid e Inter de Milán, además de convertirse en referente de la selección.

¿Cuándo debutarán Claudio Palma e Iván Zamorano?

De acuerdo con la información publicada, Palma y Zamorano tendrán su estreno juntos en septiembre, cuando Mega transmita el próximo amistoso de la selección chilena.

De esta manera, el canal termina de armar una de sus principales apuestas para su nuevo proyecto futbolístico, con la mirada puesta en las transmisiones de La Roja y el próximo proceso de Clasificatorias.

En resumen…