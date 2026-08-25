El expresidente chileno visitó el Gran Parque Central en Uruguay, donde fue recibido por la futbolista nacional Valentina Montenegro.

Gabriel Boric protagonizó una particular visita durante su paso por Uruguay. El exmandatario chileno llegó hasta el Gran Parque Central, histórico estadio de Nacional de Montevideo, y recorrió sus instalaciones.

La visita quedó registrada en una serie de fotografías compartidas en redes sociales por Valentina Montenegro, futbolista chilena que actualmente juega en el conjunto uruguayo.

Boric incluso vistió la camiseta de Nacional y tuvo la posibilidad de pisar la cancha

Valentina Montenegro recibió a Boric en Nacional

La encargada de compartir parte del encuentro fue la propia jugadora chilena, quien destacó la presencia del exmandatario en el estadio del Bolso.

“De grandes visitas en el Gran Parque Central. Un honor Gabriel Boric, gracias por hacerte un tiempo en tu apretada agenda”, escribió Montenegro junto a una de las fotografías.

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La futbolista nacional estuvo acompañada por Tatiana Villaverde, dirigenta de Nacional, quien también participó del recorrido realizado por Boric en las instalaciones del club.

De esta manera, el viaje del exmandatario por Uruguay también tuvo un espacio para el fútbol, con una visita que rápidamente quedó registrada en las redes sociales gracias a la seleccionada chilena.

En resumen…