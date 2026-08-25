Colo Colo no tendrá mucho tiempo para celebrar, tras vencer por 2-1 a Universidad de Chile en el Superclásico 200, el equipo dirigido por Fernando Ortiz ya pone su atención en su próximo desafío.
Los albos enfrentarán a Unión Española por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, en un encuentro que tendrá como escenario nuevamente al Estadio Nacional, debido a los trabajos que se realizan en la cancha del Estadio Monumental.
Colo Colo recibe a Unión Española por la última fecha de Copa Chile en el Estadio Nacional.
¿Dónde ver Colo Colo vs. Unión Española EN VIVO?
Colo Colo vs. Unión Española juegan este miércoles 26 de agosto, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 6 de Copa Chile.
El partido entre Albos e Hispanos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
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Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 36 (HD)
Tabla de posiciones Grupo E-Copa Chile 2026
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|1°
|Colo Colo
|10
|5
|3
|1
|1
|+4
|2°
|O’Higgins
|8
|5
|2
|2
|1
|+3
|3°
|Deportes Recoleta
|5
|5
|1
|2
|2
|-3
|4°
|Unión Española
|4
|5
|1
|1
|3
|-4
En resumen…
- Colo Colo enfrentará a Unión Española este miércoles 26 de agosto a las 20:30, por Copa Chile.
- La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue a fines de junio por la misma Copa Chile y Colo Colo ganó por 3-0
- TNT Sports Premium, HBO Max y DGO transmitirán el partido desde el Estadio Monumental.