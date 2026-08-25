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Copa Chile 2026

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite EN VIVO Colo Colo vs. Unión Española por Copa Chile 2026

El Cacique vuelve a la cancha ante los Hispanos por la última fecha de Copa Chile.

Por Franccesca Arnechino

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Albos e Hispanos se enfrentan por la última fecha de la fase de grupos de Copa Chile.
© PhotosportAlbos e Hispanos se enfrentan por la última fecha de la fase de grupos de Copa Chile.

Colo Colo no tendrá mucho tiempo para celebrar, tras vencer por 2-1 a Universidad de Chile en el Superclásico 200, el equipo dirigido por Fernando Ortiz ya pone su atención en su próximo desafío.

Los albos enfrentarán a Unión Española por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, en un encuentro que tendrá como escenario nuevamente al Estadio Nacional, debido a los trabajos que se realizan en la cancha del Estadio Monumental.

Colo Colo recibe a Unión Española por la última fecha de Copa Chile en el Estadio Nacional.

Colo Colo recibe a Unión Española por la última fecha de Copa Chile en el Estadio Nacional.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Unión Española EN VIVO?

Colo Colo vs. Unión Española juegan este miércoles 26 de agosto, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 6 de Copa Chile.

El partido entre Albos e Hispanos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)

Tabla de posiciones Grupo E-Copa Chile 2026

Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP DG
Colo Colo 10 5 3 1 1 +4
O’Higgins 8 5 2 2 1 +3
Deportes Recoleta 5 5 1 2 2 -3
Unión Española 4 5 1 1 3 -4

En resumen…

  • Colo Colo enfrentará a Unión Española este miércoles 26 de agosto a las 20:30, por Copa Chile.
  • La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue a fines de junio por la misma Copa Chile y Colo Colo ganó por 3-0
  • TNT Sports Premium, HBO Max y DGO transmitirán el partido desde el Estadio Monumental.
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