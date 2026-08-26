El ariqueño necesitó de casi dos horas para dejar en el camino al sueco Elias Ymer y necesita una victoria más para agrandar la armada chilena en Nueva York.

Luego del triunfo de Tomás Barrios en el primer turno del día, llegaba el momento para que el segundo chileno presente en la qualy del US Open, como es Cristian Garin (135°) buscara su pase a la última fase para entrar al cuadro principal.

El desafío que tenía enfrente el ariqueño no era menor, y es que luego de jugar por casi tres horas en primera ronda, debía medirse con el sueco Elias Ymer (204°) para ponerse en la misma ubicación que su compatriota en Norteamérica.

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Garin muy cerca del main draw del US Open

El primer set fue un paseo el que dio el nacional. En sólo media hora, y pese a perder el servicio en su primer juego al saque, consiguió tres quiebres consecutivos que le permitieron quedarse con el parcial por un cómodo 6-2.

Sin embargo, Garin encontró una fuerte oposición en Ymer, quien tras sufrir un break en el tercer game, se lo devolvió en el sexto, manteniendo la paridad que obligó a llevar la manga a un tie-break, donde pese a los intentos del sueco, el ariqueño se llevó el encuentro por un definitivo 7-6 (5).

Gracias a este triunfo, el avanza a la tercera ronda de la qualy del US Open y queda a un partido de meterse en el cuadro principal. El próximo viernes 28 de agosto se medirá ante el ganador del duelo de británicos entre Toby Samuel (110°) y Billy Harris (161°).