El chillanejo necesitó menos de una hora y media para meterse a la tercera ronda de la qualy en el último Grand Slam de la temporada.

Un paso gigantesco es el que dio el chileno Tomás Barrios (144° del ranking ATP) para meterse en el cuadro principal del US Open, último Grand Slam de la temporada 2026, luego de pasar sin complicaciones la segunda ronda de las clasificaciones.

El oriundo de Chillán debía enfrentar en esta fase al argentino Genaro Olivieri (222°) y no enfrentó dificultades para llevarse el encuentro en una hora y 20 minutos de juego, por un categórico 6-3 y 6-1 para quedar a un triunfo de entrar al cuadro principal.

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Tomás Barrios a un triunfo del main draw del US Open

Pese a que el encuentro comenzó de la peor forma posible, al perder su servicio en el primer game del encuentro, logró devolverle el “favor” con dos breaks, en el cuarto y sexto juego, los que le pavimentaron el camino para llevarse la victoria en este parcial por 6-3.

En el segundo set, se vio la mejor exhibición de Barrios dentro del court. Consiguió tres quiebres de servicios consecutivos, el último de ellos fue clave para firmar el triunfo final por 6-1, en un encuentro que le permite ganar confianza.

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¿Cuándo es su próximo partido?

Por la tercera y última ronda de la qualy para meterse en el cuadro principal del US Open, el chillanejo volverá a jugar este viernes 28 de agosto, ante el ganador del encuentro que disputarán esta jornada el español Daniel Rincón (208°) y el local Jordan Lee (1.774°).

De ganar este encuentro, Tomás Barrios se sumará a su compatriota Alejandro Tabilo (28°) en el main draw del Grand Slam que comenzará su actividad el domingo 30 de este mes.