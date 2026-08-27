José María Buljubasich dejó su cargo en Cruzados tras 16 años, en medio de nuevos antecedentes que habrían acelerado su salida de la UC.

Universidad Católica vive días de importantes movimientos fuera de la cancha. Esta semana, Cruzados confirmó el término del ciclo de José María Buljubasich, quien durante más de 15 años estuvo a cargo de la gerencia deportiva del club.

La salida del histórico exarquero marca el cierre de una extensa etapa en San Carlos de Apoquindo y abre inmediatamente la búsqueda de su reemplazante, nombre que debería conocerse durante las próximas semanas.

Sin embargo, mientras Cruzados comienza a definir su nueva estructura deportiva, surgieron antecedentes sobre quién habría tenido un papel importante en la decisión de terminar el vínculo con el “Tati”.

José María Buljubasich se va de Católica después de 16 años.

¿Quién habría impulsado la salida de Buljubasich de la UC?

Según reveló la periodista Carolina Fernández en King Kong Radio, no habría sido el presidente de Cruzados, Matías Claro, quien principalmente impulsó la salida de Buljubasich.

De acuerdo con la información entregada, Aníbal Silva Streeter, integrante del directorio de Cruzados y exdirigente de Colo Colo, habría sido uno de los principales detractores de la continuidad del gerente deportivo.

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“El que está hoy en día más para el bando contrario, y quien empujó la salida de José María Buljubasich, es Aníbal Silva”, afirmó Fernández.

La periodista también apuntó a diferencias entre ambos respecto de las decisiones deportivas de U. Católica. Según explicó, Silva considera que posee una mirada distinta respecto de los jugadores y las decisiones que necesita el club. “Es el principal detractor, aunque también se arrimaron otros”, agregó.

El pasado de Aníbal Silva antes de llegar a Cruzados

Aníbal Silva Streeter se incorporó al directorio de Cruzados en julio de 2025 para reemplazar a Felipe Correa, quien dejó su puesto para asumir funciones en la selección chilena.

Silva tuvo un paso por el directorio de Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo Colo, y también estuvo vinculado a la Asociación Paraguaya de Fútbol durante el ciclo de Eduardo Berizzo.

Ahora, tras la salida de Buljubasich, Universidad Católica deberá definir quién tomará las riendas de su gerencia deportiva.

En resumen…