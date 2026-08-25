Universidad Católica tendrá modificaciones para visitar a Coquimbo Unido por la fecha pendiente en Liga de Primera.

Universidad Católica necesita reaccionar y tendrá una nueva oportunidad este miércoles. Los Cruzados visitarán a Coquimbo Unido para disputar su partido pendiente de la fecha 19 de la Liga de Primera.

Para el encuentro, Daniel Garnero realizará cuatro modificaciones en la convocatoria respecto al último compromiso, condicionado principalmente por las expulsiones de Matías Palavecino y Fernando Zuqui.

La principal novedad está en Agustín García Basso, quien recibe su primera citación desde su llegada a Universidad Católica y comienza a quedar a disposición del cuerpo técnico.

Bernardo Cerezo en lugar de Fernando Zuqui es otra de las novedades de Garnero

Los cuatro cambios de la UC ante Coquimbo

Según informó Punto Cruzado, además de las bajas obligadas de Palavecino y Zuqui, el cuerpo técnico decidió resguardar a Darío Melo debido a una sobrecarga.

De esta manera, Francisco Valdés ocupará el lugar del arquero, mientras que García Basso ingresará en la convocatoria en reemplazo de Nickolas Pino.

También vuelve Alfred Canales, quien ocupará el lugar dejado por Palavecino, mientras Bernardo Cerezo regresa a la lista en reemplazo de Fernando Zuqui.

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Precisamente, Cerezo había quedado fuera de los últimos dos partidos debido a una sinovitis en la rodilla, aunque su ausencia también estuvo relacionada con una decisión técnica de Garnero.

La aparición de García Basso asoma como una de las principales sorpresas. El defensor venía trabajando en su puesta a punto física y ahora tendrá su primera oportunidad de integrar oficialmente una convocatoria de la UC.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs Universidad Católica?

Universidad Católica visitará a Coquimbo Unido este miércoles desde las 18:00 horas, en un duelo pendiente correspondiente a la fecha 19.

Ambos llegan con un encuentro menos disputado. La UC ocupa el quinto lugar con 30 puntos, mientras los Piratas aparecen novenos con 26 unidades.

En resumen…