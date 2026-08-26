El entrenador que ganó la Copa Libertadores de 1991 estará de visita en Santiago.

Mirko Jozic tiene escrito su nombre con letras doradas en la rica historia de Colo Colo. Por esta razón, desde el Club Social y Deportivo le organizaron un homenaje. Claro que ahora Blanco y Negro también planifica su propia fiesta.

Jozic lideró el logro más importante de los Albos, cuando junto a Daniel Morón, Lizardo Garrido, Jaime Pizarro y Marcelo Barticciotto, entre otros, tocaron el cielo continental con las manos y ganaron la Copa Libertadores en 1991. Un festejo que hasta el día de hoy es recordado.

El segundo homenaje a Mirko Jozic

Debido a la importancia de reconocer a quienes han hecho historia en el equipo, desde el Club Social y Deportivo de Colo Colo decidieron organizar un sentido homenaje para Mirko Jozic, quien no visita Chile desde el año 2006.

El yugoslavo tendrá un evento en el Teatro Caupolicán el próximo 9 de septiembre, con la presencia de otros integrantes del equipo campeón de la Copa Libertadores de 1991. Además, también habrá artistas y todo un espectáculo. Las entradas se venden en Puntoticket.

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Claro que desde la dirigencia de Blanco y Negro no quedaron ajenos a la noticia de el ex entrenador de 86 años estará en Chile. Por esta razón, también planifican su propio homenaje hacia el hombre que actualmente reside en Croacia, para demostrarle su valor para la historia del club.

De acuerdo a Radio Cooperativa, desde la Sociedad Anónima planifican que Mirko Jozic reciba un reconocimiento el 13 de septiembre, en la previa del partido entre Colo Colo y Deportes Concepción en el Estadio Monumental, válido por la Liga de Primera. Se espera que haya casa llena en Macul.

Mirko se reencontrará con el pueblo colocolino. Imagen: Archivo

Jozic llegará a Santiago el próximo 8 de septiembre, por lo que podrá sentir el cariño del pueblo albo en suelo nacional. El hombre que vino desde los Balcanes y comandó la mayor hazaña de un club chileno, regresa a Macul.