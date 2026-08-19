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Colo Colo

Barticciotto deja claro que Jozic “significa muchísimo” para Colo Colo tras polémica con Dragicevic

Marcelo Barticciotto estableció que Mirko Jozic está en el corazón de los colocolinos y eso no se puede cambiar.

Por Felipe Escobillana

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Mirko Jozic viene a Chile para recibir un homenaje de Colo Colo
© Canal 13Mirko Jozic viene a Chile para recibir un homenaje de Colo Colo

Una polémica innecesaria se creó en los últimos días con Mirko Jozic y Peter Dragicevic, luego de que el ex dirigente de Colo Colo señalara que el croata “no es ídolo” y que sólo fue un trabajador más en su era.

Algo que todos los colocolinos cuestionaron fuertemente, incluido Marcelo Barticciotto quien llamó a ovacionar al estratega campeón de la Copa Libertadores 1991.

“Para mí no solo fue importante en lo profesional, sino que en lo personal también”, comenzó señalando en una publicación difundida por el Club Social, impulsores de la venida de Jozic a Chile.

“Es una persona que a través del tiempo la fuimos conociendo, es muy humana, con gran corazón y ni hablar de lo que fue como profesional, un gran técnico”, agregó Barti.

VIDEO | El emocionante saludo de Marcelo Barticciotto a Mirko Jozic en su cumpleaños:

Barticciotto mostró su cariño por Mirko Jozic

No hay dudas: Jozic es ídolo en Colo Colo

Barticciotto aclaró que el hincha de Colo Colo quiere mucho a Mirko Jozic, lo cual no puede ponerse en entredicho.

Para el pueblo colocolino significa muchísimo. Debe ser lejos el técnico que ha logrado cosas más importantes en Colo Colo en su historia, sabiendo la historia que tiene Colo Colo”, determinó.

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Por lo mismo es que llama a que “ojalá que le demos la mejor bienvenida” ya que “hace tiempo no viene al país”.

“El hincha lo quiere recibir de buena forma, festejar como se merece y ojalá lo hagamos el 9 de septiembre. Estará en el Caupolicán todo el plantel del 91 para este recibimiento a Mirko”, cerró el “7 del Pueblo”.

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