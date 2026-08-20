La competencia que reunió a más de 300 riders de todo el mundo, que sirve como preparación para la temporada internacional 2027.

El freeride sigue ganando terreno en Chile y esta vez tuvo a varios representantes nacionales como protagonistas. Entre el 3 y el 8 de agosto, el centro de esquí El Colorado recibió el Freeride Andes Mountain Week, evento que reunió a más de 300 esquiadores y snowboarders de distintos países.

La gran actuación chilena llegó de la mano de Antonia Yáñez, quien se quedó con el primer lugar en snowboard femenino. La nacional superó a Isidora Assler, segunda, y Francisca Navarro, tercera, para quedarse con el título de su especialidad.

Assler no fue la única chilena que alcanzó el podio. En esquí femenino, Saga Goñi terminó en el tercer lugar, detrás de las estadounidenses Sydney Ricketts y Sarah Verst.

Los chilenos destacan en El Colorado

Chile también destacó entre los hombres

En snowboard masculino, el podio quedó encabezado por Aleix Angermair Tornese, seguido por Miles Auclair y el chileno Nicolás Moya, quien completó los tres primeros lugares.

En esquí masculino, en tanto, Canyon Cherney se quedó con la victoria, Anders Soyland fue segundo y Alexander Leahy terminó tercero. El chileno Matías Doherty finalizó en la cuarta posición.

La competencia contó además con la presencia de entrenadores y jueces internacionales, entre ellos Drew Tabke, Kyle Taylor, Rachel Shannon y Sebastián Oyarzún.

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“Fue un éxito total la Freeride Andes Mountain Week, tuvimos la mejor vibra y la calidad de los deportistas fue única”, destacó Fernando Ochagavía, director de Freeride Chile.

El evento fue organizado por Freeride Chile, la Federación de Ski de Chile, Centro de Montaña El Colorado y la Freeskier and Snowboard Association, y apunta a preparar a los riders de cara a la temporada internacional 2027.

El crecimiento de esta disciplina también tiene la mirada puesta en Alpes 2030, donde el freeride tendrá presencia olímpica.

En resumen…