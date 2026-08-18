La reconocida marca británica que llega por primera vez a Sudamérica y debuta en Chile

La escena del fitness lifestyle suma un nuevo protagonista en Chile. Gym King, reconocida marca británica vinculada al entrenamiento, la moda y el estilo de vida activo, llegó oficialmente al país de la mano de SPARTA.

La alianza marca el primer desembarco de Gym King en Sudamérica y responde a una tendencia cada vez más presente entre los consumidores: utilizar prendas deportivas tanto para entrenar como para distintos momentos de la vida cotidiana.

“En SPARTA buscamos estar conectados con las nuevas tendencias deportivas y con las distintas formas en que las personas se relacionan hoy con el deporte”, explicó Francisca Gerstle, gerente de marketing de SPARTA.

La ejecutiva destacó que la incorporación de Gym King permitirá ampliar la oferta de la compañía con una propuesta que combina “funcionalidad, diseño” y tendencias internacionales.

Gym King aterriza en seis tiendas SPARTA

Fundada en Reino Unido en 2015, Gym King nació con la idea de unir el rendimiento deportivo con la moda urbana. Desde entonces, la marca ha desarrollado colecciones pensadas tanto para el entrenamiento como para el uso diario.

En Chile, sus productos estarán disponibles desde fines de junio en seis tiendas SPARTA: Antofagasta, Plaza Oeste, Plaza Vespucio, Parque Arauco, Mall Plaza Egaña y Costanera Center.

Para Jay Parker, CEO de Gym King, Chile representa un punto de entrada estratégico para la expansión de la marca en el continente, “Entrar a Sudamérica es un hito significativo para Gym King y un paso importante en nuestro camino de crecimiento global”, señaló.

El ejecutivo también valoró la alianza con SPARTA, destacando su alcance nacional y conexión con los consumidores chilenos.

El desembarco en Chile, además, podría ser solo el comienzo. Gym King ya evalúa nuevas oportunidades de expansión en mercados como Perú y Bolivia, dentro de su estrategia de crecimiento en Sudamérica.

Con más de 50 tiendas en Chile y una plataforma de comercio electrónico, SPARTA continúa ampliando su propuesta multimarca con firmas internacionales ligadas a distintas disciplinas y estilos de vida.

En resumen…