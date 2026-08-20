El portero tendrá la última prueba de aclimatación en el Estadio Nacional, más allá que su estreno tenga otra fecha confirmada.

Los hinchas de Colo Colo esperan el anhelado debut de Vozhina, el portero de la selección de Cabo Verde que llegó como refuerzo estrella tras el Mundial 2026, pero que aguarda la luz verde del técnico Fernando Ortiz.

Por lo mismo, justo en la previa del Superclásico, el meta recibió el llamado más anhelado del momento, porque es un hecho que será parte del duelo ante Universidad de Chile, del domingo en el Estadio Nacional.

Eso sí, habrá que calmar las pasiones, porque el arquero estará en la lista de los citados pero, hasta ahora, se mantendrá Gabriel Maureira como el titular en la portería del Cacique.

Vozinha vio el empate ante O’Higgins desde Rapa Nui en el Monumental.

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Vozinha será citado en el Superclásico

Así lo detalla la información de la radio ADN, donde dejan en claro que el estreno de Vozinha como nuevo arquero de Colo Colo dio un importante paso que ilusiona a los hinchas.

“Vozinha será parte de la convocatoria de Colo Colo para el Superclásico ante la Universidad de Chile del próximo domingo 23 de agosto”, explicaron.

“El guardameta de 40 años ha completado los últimos entrenamientos a la par de sus compañeros y, para el duelo ante los azules, ocuparía el lugar de Eduardo Villanueva en la nómina. Sin embargo, Fernando Ortiz optaría de todas formas por Gabriel Maureira como titular“, detallan en su información.

En ese sentido, confirman que, pese a que va a la banca, ya está agendado el día del estreno con la camiseta de Colo Colo: “el miércoles 26 de agosto, ante Unión Española por Copa Chile, sería el día en que debute en el arco del equipo albo”.