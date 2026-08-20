El emblema de Universidad de Chile comentó lo que han sido las primera semanas del portero de Cabo Verde en el Cacique.

El puesto de arquero ha sido el gran debate de Colo Colo en esta semana previa al Superclásico 200 ante la U. Las dudas que ha dejado Gabriel Maureira tiene a algunos pidiendo por el debut de Vozinha, quien ya completó varios entrenamientos en el Cacique.

Sin embargo, todo apunta a que el joven arquero de 19 años será el titular este domingo en el Estadio Nacional. Aunque ojo, el nacido en Cabo Verde lucha por meterse en la lista de citados de Fernando Ortiz, por lo que estará entre los suplentes esperando su oportunidad.

Uno que analizó este complejo panorama en el Cacique fue Johnny Herrera, quien en su calidad de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports afirmó que Vozinha, más que una solución, se está transformando en un problema para los albos.

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La particular visión de Herrera sobre la pelea por el arco en Colo Colo

El emblema de Universidad de Chile aseguró sin filtros que “la llegada de Vozinha, hoy por hoy, en vez de un refuerzo para Colo Colo, pasó a ser más un problema”.

“Yo creo que hay incertidumbre en los mismos hinchas de Colo Colo, en el plantel, en los mismos jugadores que no saben si juega Maureira o Vozinha. Más que un aliciente, pasó a ser un problema”, agregó el ex arquero.

Vozinha está luchando por esta en la lista de citados para el Superclásico 200 ante la U. | Foto: Colo Colo.

Cabe destacar que Vozinha ni siquiera ha dicho presente en las convocatorias de Fernando Ortiz. Uno de los arquero sensación del pasado Mundial 2026 vio por la TV la victoria por 2-1 sobre La Calera y desde la tribuna del Monumental el 2-2 ante O’Higgins.

¿Cuándo jugará Colo Colo ante Universidad de Chile?

El choque entre albos y azules está programado para este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis