Fernando Gago salió al paso de los fustigamientos que recibió por el rol que le encomendó a Agustín Arce una vez que se concretó la salida de Lucas Assadi rumbo al fútbol de Suecia. "Jugó en una...", lanzó Pintita.

Fernando Gago tomó una decisión que motivó muchas críticas en la U de Chile, al punto que Johnny Herrera y Claudio Borghi se unieron para fustigarlo después del Superclásico 200 que Colo Colo ganó por 2-1. Se trata de la ubicación en la cancha de Agustín Arce.

Sobre todo después de la salida de Lucas Assadi rumbo al AIK Solna de Suecia. De hecho, en la antesala del duelo ante Coquimbo Unido, el director técnico del Romántico Viajero recibió una consulta alusiva a Arce. El periodista apuntaba a que el “28” jugó como extremo cuando le acomoda más otro puesto.

“¿Lo hablaste con Agustín que juega de 10 y se siente cómodo ahí? ¿Cómo sabes eso? Ah, perfecto, Agustín no jugó de wing. Jugó en una posición interna. Con pasajes de lateral. Por eso generamos superioridad, ¿me explico?”, introdujo el DT argentino en su larga respuesta.

Jeyson Rojas amaga ante la presión de Agustín Arce en el Superclásico 200. (Felipe Zanca/Photosport).

Agregó como antecedente el duelo frente al Cacique. “En el partido con Colo Colo jugó Lucas (Barrera), Tobías (Reinhart), Charles (Aránguiz) y Agustín (Arce). Éramos cuatro, los cuatro por el medio. ¿No confias en lo que te digo? Jugaron los cuatro en el medio”, detalló el trasandino.

Agustín Arce en acción frente a Colo Colo. (Luis Quinteros/Photosport).

Y prosiguió. “Agustín en el último partido también jugaba en una posición interna para encontrar el pasaje de Marcelo (Morales). El remate de Agustín en el segundo gol de ellos es desde una posición interna. Remata, el rebote viene la contra y nos hacen el segundo gol”, dijo Gago sobre el 2-0 parcial que anotó el panameño Cecilio Waterman a favor del Campanil.

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Fernando Gago prosiguió con su explicación sobre el rol de Agustín Arce en la U de Chile. Se acordó del duelo ante el Cacique. “¿Dónde estábamos en la situación de juego? ¿Dónde presionaba Colo Colo? En banda, al lateral izquierdo. A partir de una situación externa, de wing, queríamos lograr que ellos, con una línea de 4 o 5, generar una situación de uno contra uno del lado opuesto”, explicó el DT.

“Generamos eso en el inicio del partido, el pase de Eduardo (Vargas) a Maxi (Guerrero) que lo cortan. En la jugada del segundo tiempo, Agustín se va de posición interna profunda, esa jugada de Tobías. La jugada del centro a Eduardo en el gol que anulan, estaba en una posición interna”, insistió Gago.

Fernando Gago en el partido que el Bulla perdió ante el Campanil. (Marco Vazquez/Photosport).

Y tuvo más. “No te quedes con el número. Ahora, si tiene que defender, puede ir con el lateral izquierdo. Contra Limache hizo un gol casi de wing derecho. La posición es dónde inicia, después se mueve”, manifestó el exentrenador de Racing Club y Boca Juniors.

Agustín Arce celebró así su gol ante Deportes Limache. (Andrés Piña/Photosport).

“Depende dónde se mueve el rival, ahí empezamos a encontrar los espacios para poder jugar. Si quieres te lo explico con 20 dibujos que tengo hechos para que te des cuenta de que no jugó ahí ningún partido”, sentenció Gago para defender su decisión táctica con Agustín Arce. Algo que no anticipó si repetirá ante el Barbón el sábado 5 de septiembre.

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