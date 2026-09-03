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Liga de Primera 2026

Programación Fecha 22 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Revisa el detalle con la programación completa de la 22" fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Revisa los partidos de la Fecha 22 en Liga de Primera.
© PhotosportRevisa los partidos de la Fecha 22 en Liga de Primera.

La Fecha 22 de la Liga de Primera 2026 tendrá como uno de sus principales atractivos la visita del líder Colo Colo a Huachipato en Concepción. La jornada también estará marcada por la lucha entre Universidad de Chile y Universidad Católica por el Chile 2 rumbo a la Copa Libertadores 2027.

Los Cruzados tendrán un exigente desafío ante Everton, rival que también pelea por los primeros puestos. El domingo, además, se disputarán La Serena vs. Ñublense, O’Higgins vs. Unión La Calera y Palestino vs. Universidad de Concepción. La fecha finalizará el lunes con Deportes Limache vs. Cobresal.

Programación Fecha 22 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

  • Deportes Concepción vs. Audax Italiano – 20:30 horas, Estadio Ester Roa.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

  • Everton vs. Universidad Católica – 17:30 horas, Estadio Sausalito.
  • Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido – 20:00 horas, Estadio Nacional.
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DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

  • Deportes La Serena vs. Ñublense – 12:30 horas, Estadio La Portada.
  • O’Higgins vs. Unión La Calera – 14:45 horas, Estadio El Teniente.
  • Huachipato vs. Colo Colo – 17:00 horas, Estadio Ester Roa.
  • Palestino vs. Universidad de Concepción – 19:30 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

  • Deportes Limache vs. Cobresal – 20:00 horas, Estadio Lucio Fariña.

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. 

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

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