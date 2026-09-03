Revisa el detalle con la programación completa de la 22" fecha del Campeonato Nacional.

La Fecha 22 de la Liga de Primera 2026 tendrá como uno de sus principales atractivos la visita del líder Colo Colo a Huachipato en Concepción. La jornada también estará marcada por la lucha entre Universidad de Chile y Universidad Católica por el Chile 2 rumbo a la Copa Libertadores 2027.

Los Cruzados tendrán un exigente desafío ante Everton, rival que también pelea por los primeros puestos. El domingo, además, se disputarán La Serena vs. Ñublense, O’Higgins vs. Unión La Calera y Palestino vs. Universidad de Concepción. La fecha finalizará el lunes con Deportes Limache vs. Cobresal.

Programación Fecha 22 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

Deportes Concepción vs. Audax Italiano – 20:30 horas, Estadio Ester Roa.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

Everton vs. Universidad Católica – 17:30 horas, Estadio Sausalito.

– 17:30 horas, Estadio Sausalito. Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido – 20:00 horas, Estadio Nacional.

ver también Colo Colo ya tiene fecha para la Copa Chile: ANFP confirma cuándo jugará ante Audax Italiano

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

Deportes La Serena vs. Ñublense – 12:30 horas, Estadio La Portada.

– 12:30 horas, Estadio La Portada. O’Higgins vs. Unión La Calera – 14:45 horas, Estadio El Teniente.

– 14:45 horas, Estadio El Teniente. Huachipato vs. Colo Colo – 17:00 horas, Estadio Ester Roa.

– 17:00 horas, Estadio Ester Roa. Palestino vs. Universidad de Concepción – 19:30 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

Deportes Limache vs. Cobresal – 20:00 horas, Estadio Lucio Fariña.

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026