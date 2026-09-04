La organización inicia el proceso para conformar y financiar la participación del equipo femenino en la próxima Copa Mundial y expandir su programa de inclusión social.

Bajo la consigna “Un balón… una oportunidad”, Fútbol Calle Chile anuncia oficialmente que la Selección Nacional Femenina ha asegurado su cupo para participar en la 21ª edición de la Homeless World Cup.

El certamen mundial, diseñado para promover la inclusión social a nivel global, se llevará a cabo del 17 al 23 de enero de 2027 en la emblemática Plaza del Zócalo de Ciudad de México.

Más allá del logro deportivo, esta clasificación visibiliza el profundo trabajo socio-deportivo que la institución realiza con mujeres de distintas comunas y sectores del país, donde los espacios de desarrollo y oportunidades deportivas es más desafiante.

A través de una metodología activa en talleres territoriales y comunitarios, el programa entrega espacios permanentes de prevención, desarrollo integral, igualdad y bienestar psicosocial.

La selección chilena de fútbol calle llega al Mundial

Chile es potencia mundial en fútbol calle

La escuadra nacional llega a esta cita internacional consolidada como una verdadera potencia mundial. Actualmente, Chile ostenta el puesto #2 en el ranking mundial histórico de campeones de la disciplina.

Este estatus de honor se respalda con un palmarés que incluye tres copas mundiales de la Selección Masculina (Ciudad de México 2012, Santiago 2014 y Sacramento 2023) y un título mundial de la Selección Femenina (Santiago 2014).

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Para hacer posible este viaje y potenciar el impacto social desde sus cimientos, Fútbol Calle Chile, el programa social deportivo más querido del país, se encuentra impulsando una campaña de recaudación de fondos.

La meta de este ciclo 2026 tiene un doble propósito: financiar la representación nacional en el extranjero y asegurar la implementación de 16 nuevos talleres territoriales distribuidos en 8 comunas del país.

La institución hace un llamado abierto al sector privado, empresas y ciudadanía a sumarse a este proceso transformador donando un “asiento virtual”. Este aporte directo es fundamental para financiar el viaje de las seleccionadas y garantizar que el deporte siga siendo una herramienta real para cambiar vidas.