El centrodelantero de 21 años, quien intenta ganarse un lugar en Audax Italiano, todavía provoca ruido en su paso por la Academia. Y el análisis interno de la institución salpica directamente al Cacique.

Damián Pizarro tuvo un paso realmente malo por Racing Club, donde revelaron una infidencia que apunta directamente a Colo Colo. El atacante de 21 años jugó apenas seis partidos en la Academia, donde sólo pudo anotarse con una asistencia.

Y aunque fue un pase-gol muy bonito, para muchos fue un toque de suerte. A pesar de que el cuadro blanquiceleste rescindió el préstamo con el delantero que pertenece al Udinese antes de tiempo, su estadía en Avellaneda todavía genera consecuencias.

Es más, la directiva de la Acadé contó aspectos desconocidos de la incorporación de Pizarro. Ahí tuvo directa relación la salida de un atacante uruguayo que jugó en Deportes Antofagasta. “Tras la venta de Adrián Balboa a fines de enero, la oficina de scouting debió identificar alternativas”, aseguró Racing en el Informe de Gestión.

Adrián Balboa le anotó a Colo Colo con la camiseta de Racing Club. (Daniel Jayo/Getty Images).

“Debían ajustarse al presupuesto y las posibilidades del club. La búsqueda estuvo condicionada: por un lado, porque varios de los perfiles prioritarios ya habían definido su futuro a comienzos de ese mes. Y por otro, porque la incorporación debía realizarse bajo la modalidad de préstamo”, añadió la institución.

Todo se debía a los 3 millones de dólares que gastó Racing por un delantero de Aldosivi. “Se consideraba la importante inversión efectuada en Elías Torres, cuya recuperación estaba prevista para junio”, explicó el elenco argentino sobre este jugador, quien se rehabilitó de una rotura de ligamento cruzado.

ver también Damián Pizarro vive duro presente en Audax Italiano antes de enfrentar a Colo Colo

Racing Club explica el fichaje de Damián Pizarro por… ¡el potencial mostrado en Colo Colo!

A pesar del poco rodaje que consiguió Damián Pizarro una vez que salió de Colo Colo rumbo al Udinese, en Racing Club tomaron lo mostrado en el Cacique como un dato clave para acceder a ficharlo. “En consenso con el cuerpo técnico, la dirección deportiva optó por su incorporación a préstamo”, reveló la Academia.

Damián Pizarro salió de Colo Colo a mediados de 2024 con rumbo a la Serie A italiana. También estuvo cedido en Le Havre de Francia. (Dragomir Yankovic /Photosport).

“Si bien el jugador acumulaba un año de inactividad, la decisión se sustentó en el potencial que había demostrado en Colo Colo. Un rendimiento que incluso lo llevó a ser titular con la selección chilena en un encuentro de Eliminatorias”, agregó el elenco blanquiceleste.

Damián Pizarro en acción vs Paraguay en las Eliminatorias 2026. (Pepe Alvujar/Photosport).

En el Cacique, el atacante de un metro y 87 centímetros jugó 58 partidos: anotó 12 goles y regaló ocho asistencias. “A sus 20 años y con un perfil físico destacado, se estimó que podría alcanzar una rápida readaptación y aportar una solución competitiva durante el período de recuperación de Torres”, afirmó Racing Club.

Pero nada de eso significó un buen desempeño. “Esa expectativa finalmente no logró materializarse en el rendimiento esperado. Y la incorporación no produjo el impacto deportivo proyectado”, finalizó Racing Club sobre este acápite difundido por Racing de Alma. Por eso mismo, el ariete fichó a préstamo en Audax Italiano, donde ni siquiera ha podido ganarse la titularidad.