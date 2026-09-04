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Colo Colo

Colo Colo vs. Huachipato: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera 2026

Colo Colo visita a Huachipato buscando dar un nuevo paso hacia el título del torneo nacional.

Por Franccesca Arnechino

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El Cacique enfrenta a Huachipato buscando mantener su gran momento en el torneo.
© PhotosportEl Cacique enfrenta a Huachipato buscando mantener su gran momento en el torneo.

Colo Colo junto a su mainsponsor JugaBet, sigue avanzando a paso firme hacia el título de la Liga de Primera 2026 y este fin de semana tendrá un nuevo desafío. El Cacique visitará a Huachipato por la fecha 22 del torneo.

Los Albos llegan tras golear por 5-1 a Audax Italiano, aunque tendrán la importante baja de Javier Correa, suspendido por dos fechas, a raíz de sus gestos en el Superclásico ante Universidad de Chile.

En JugaBet el triunfo de Huachipato está pagando 4.98. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 49.800. El empate tiene un factor de 3.86 y la victoria de Colo Colo 1.79.

Correa se perderá dos partidos del torneo: frente a Huachipato y Deportes Concepción.

Correa se perderá dos partidos del torneo: frente a Huachipato y Deportes Concepción.

Colo Colo vs. Huachipato: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Huachipato juegan este domingo 6 de septiembre, desde las 17:00 hrs. en el Ester Roa Rebolledo de Concepción, por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026

El partido amistoso entre Albos y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
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Probable formación Colo Colo vs. Huachipato

Vozinha al arco; Iván Román, Arturo Vidal y Erick Wiemberg defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Lautaro Pastrán y Diego Ulloa en mediocampo; Maximiliano Romero y Leandro Hernández en delantera.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…

  • Colo Colo enfrentará a Huachipato este domingo 6 de septiembre a las 17:00, en el Ester Roa Rebolledo de Concepción.
  • El partido es válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán el partido desde el Estadio Monumental.
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