Los azules abrieron la billetera para asegurar al lateral, que finalizaba su préstamo al final de temporada.

Universidad de Chile tomó una decisión final con uno de sus jugadores que terminaba contrato al final de temporada, porque decidieron comprar su pase definitivamente.

Se trata de Marcelo Morales que, en este caso, fue una recompra del porcentaje que tenía en New York Red Bulls de la MLS, teniendo en cuenta de que estaba a préstamo en la U.

En ese sentido, la U aprovechó de hacerle un contrato más extenso, de manera que lo asegura para las siguientes temporadas, algo que venían buscando hace tiempo.

Marcelo Morales seguirá en la U hasta 2028. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también U de Chile busca repetir el “negocio” de Nicolás Guerra: comprarán el pase de Marcelo Morales

Marcelo Morales renueva con U de Chile

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes contaron detalles de la situación de Marcelo Morales, con la compra del pase que realizó Universidad de Chile al club de la MLS.

En 2025 fue vendido al New York Red Bulls, donde no tuvo muchas chances de mostrar su juego, por lo que en 2026 regresó a la U en modalidad de préstamo con una opción de compra.

En los detalles, el citado medio cuenta que “la U compró el 70% del pase del jugador, teniendo en cuenta que ya tenían el 30% de su carta”, que había quedado en la venta a Estados Unidos.

Por lo mismo, ahora celebran un nuevo vínculo con Morales: “Con esto, cerró un contrato hasta diciembre de 2028, asegurando al jugador para las próximas temporadas”.