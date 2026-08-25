El Rey fue muy autocrítico por el mayor error que cometió en la victoria ante Universidad de Chile: cuando quiso dejar ir un balón que el Chelo Morales transformó en una acción de gol clarísima para los azules.

El Superclásico ya estaba 2-1 a favor de Colo Colo cuando Arturo Vidal tuvo un cruce para evitar una acción ofensiva de Marcelo Morales. Pero el Rey fue con tanta confianza que no sólo fracasó en su idea de impedir el avance del lateral izquierdo de Universidad de Chile.

Además, quedó totalmente fuera de foco en esa jugada, que bien pudo ser el empate. El Chelo alcanzó la pelota antes de que saliera de la cancha en el Estadio Nacional. Y sacó un preciso centro que encontró al argentino Tobías Reinhart. Pero el balón le quedó tan encima que desvió su remate.

Una vez que el Rey se percató de que la acción terminó en un saque de fondo, se tomó la cabeza. Evidentemente no podía creer el nivel de error que cometió en un partido tan importante. “Es la cagada que me mandé yo”, aseguró el experimentado jugador de los albos.

Arturo Vidal pensó que la pelota se iba, pero el Chelo Morales lo evitó. (Captura TNT Sports).

“Me quería morir. Lo esperé y la cagué, tenía que dejarle el cuerpo. Pero canchereé mucho. La cagué, no lo podía creer. Y desde ahí veía toda la jugada. Si nos hacían el gol me mataba”, aseguró Vidal en una larga transmisión vía streaming que hizo a través de sus canales.

La reacción que tuvo Arturo Vidal tras esa falla grosera en el Superclásico. (Captura TNT Sports).

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Arturo Vidal tiene clarísimo que esa actitud sobrada que tuvo ante Marcelo Morales pudo costarle un gol a Colo Colo en la victoria en el Superclásico 200. “Esta era una cagada mía, me la como toda. Era el Chelo, sabía que no iba a seguir”, describió el Rey.

La ocasión que falló Reinhart, quien tuvo dos clarísimas para anotar en el Superclásico. (Captura TNT Sports).

“Porque no sigue, pero parece que ha visto los videos. La pelota iba mala, no sé pa qué corre y me cagó. Le dije al Chelo ‘culiao, ¿pa’ qué corriste? Me cagaste”, reveló el Rey sobre la amistosa charla que tuvo con Morales tras esa ocasión clara que tuvo el Romántico Viajero.

Y cerró ese análisis con una autocrítica con la que insistió hasta el hartazgo. “Pero eso fue culpa mía. Sólo mía. Nunca más, perdón. El equipo hace que me confíe y me relaje”, aseguró Vidal para elogiar el nivel que ha tenido el Cacique durante la temporada. Especialmente en la victoria ante Universidad de Chile.

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