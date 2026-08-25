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Colo Colo

Colo Colo vs. Unión Española: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Chile 2026

Los Albos van por la última fecha de Copa Chile en fase de grupos, recibiendo a los Hispanos en el Estadio Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo enfrenta a Unión Española por la fecha 6 de Copa Chile.
© PhotosportColo Colo enfrenta a Unión Española por la fecha 6 de Copa Chile.

Colo Colo no tendrá mucho tiempo para celebrar, tras vencer por 2-1 a Universidad de Chile en el Superclásico 200, el equipo dirigido por Fernando Ortiz ya pone su atención en su próximo desafío.

Los albos enfrentarán a Unión Española por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, en un encuentro que tendrá como escenario nuevamente al Estadio Nacional, debido a los trabajos que se realizan en la cancha del Estadio Monumental.

Albos e Hispanos se enfrentan por la última fecha de la fase de grupos de Copa Chile.

Albos e Hispanos se enfrentan por la última fecha de la fase de grupos de Copa Chile.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Unión Española y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Unión Española juegan estemiércoles 26 de agosto, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 6 de Copa Chile.

El partido amistoso entre Albos e Hispanos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, DGO y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
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Probable formación Colo Colo vs. Unión Española

Vozinha en portería; Bruno Torres, Iván Román y Alonso Olguín en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán y Erick Wiemberg en mediocampo; Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Francisco Marchant en ataque.

Tabla de posiciones Grupo E – Copa Chile 2026

En resumen…

  • Colo Colo enfrentará a Unión Española este miércoles 26 de agosto a las 20:30, por Copa Chile.
  • La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue a fines de junio por la misma Copa Chile y Colo Colo ganó por 3-0
  • TNT Sports Premium, HBO Max y DGO transmitirán el partido desde el Estadio Monumental.
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