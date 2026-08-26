El defensor asegura que la polémica son cosas que pasan dentro de la cancha, pero que todo viene por la educación de cada uno.

Universidad de Chile sigue con reacciones a los obscenos gestos de Javier Correa en el Superclásico, donde Colo Colo venció por 2-1 en el Estadio Nacional, con un Matías Zaldivia que sacó la voz del camarín.

Uno de los referentes en la interna de los jugadores se refirió a la situación del delantero de los albos, asegurando que no sabía que la U iba a presentar una denuncia.

“La verdad es que son cosas de todos lo partidos, por ahí hay mas cámaras, sacan más clips de todo lo que pasa, pero son cosas que quedan en la cancha”, explicó Zaldivia.

En ese sentido, le bajó el humo a la polémica tras la denuncia en Tribunales: “No sabía lo de la denuncia, pero son cosas que quedan en el partido y ahí quedan, es el folclore del fútbol”.

Matías Zaldivia tuvo un fuerte encontrón con Javier Correa en el Superclásico. Foto: Andres Pina/Photosport

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Zaldivia le responde a Correa: “Pasa por la educación de cada uno”

Pese a considerar que los gestos son una polémica que se infló tras el Superclásico, Matías Zaldivia de todas formas respondió a la falta de respeto con los hinchas de U de Chile.

“Obviamente concuerdo, pasa por la educación de cada uno. Después se tomarán las medidas, cada uno es responsable de lo que hace e incitar a la violencia de parte de los jugadores es repudiable”, detalló.

En ese sentido, asegura que realizar esos actos estuvo fuera de contexto, que tenían que celebrar que ganaron bien, pero no pasar a mayores con los hinchas que puede pasar a otra cosa.

“Para por cada uno, por el respeto a la gente, ellos ganaron el partido y bueno esas cosas pasan por cada uno”, explicó el defensor de los azules.