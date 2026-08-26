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Colo Colo

Revelan un video que complica a Correa y afirma la denuncia de U de Chile en el Superclásico

Una nueva imagen le da el favor a los azules, donde se aprecia que sus movimientos fueron realizados hacia los hinchas de la U.

Por Cristián Fajardo C.

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Javier Correa y su gesto directo a los hinchas de la U.
© Siempre pasa algoJavier Correa y su gesto directo a los hinchas de la U.

La denuncia de Universidad de Chile en contra de Javier Correa en el Tribunal de Disciplina tomó color en las últimas horas, luego de gestos que realizó conta los hinchas locales en el Estadio Nacional.

El jugador de Colo Colo deberá comparecer la próxima semana para dar explicaciones de esta situación, donde arriesga hasta tres fechas de sanción según lo que defina el Tribunal.

Uno de los puntos clave, es que la U afirma que los gestos obscenos fueron directo a sus hinchas, algo que quedó en evidencia en un nuevo video que complica al héroe de los albos.

Javier Correa y su particular gesto en el Superclásico. Foto: Siempre pasa algo.

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Javier Correa y el gesto a los hinchas de la U

Fue en el programa Siempre Pasa Algo donde hicieron un seguimiento a Javier Correa en el Superclásico, con su gran celebración ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

En sus imágenes se puede apreciar uno de los momentos en que hizo el gesto hacia los hinchas de la U, donde también se capta que todavía, en esta caso, la galería norte estaba repleta de fanáticos azules.

Esto da el favor a la denuncia realizada por la dirigencia de Azul Azul, más allá de que en más de una oportunidad tuvo la idea de una especial dedicatoria para los archirrivales.

Una situación que será revisada y valorada por el Tribunal de Disciplina en la jornada del próximo martes, cuando Correa fue llamado a terreno para dar explicaciones.

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