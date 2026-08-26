El goleador fue citado, pero ya se sabe que nuevamente podría quedar al margen por tres partidos, además de ser reincidente.

Javier Correa nuevamente está en el ojo del huracán en la Liga de Primera 2026, luego de ser denunciado tras el Superclásico en que Colo Colo venció por 2-1 ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Fueron los azules quienes fueron hasta el Tribunal de Disciplina para pedir castigo por gestos obscenos que realizó el delantero argentino en las celebraciones, en contra de los hinchas bullangueros.

Algo que fue tomado por el ente, quienes citaron para la próxima semana al jugador de los albos quien deberá defenderse para evitar un castigo que puede ser duro, además que en condición de reincidente.

Javier Correa marcó el gol del triunfo en el Superclásico.

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Hasta tres partidos: además reincidente

Javier Correa volvió hace poco de un castigo que el impuso el Tribunal de Disciplina, donde lo sancionó con tres fechas luego de fuertes críticas a los árbitros tras un duelo ante Huachipato en la Copa de La Liga.

Fue ante Deportes Limache, Everton y Unión La Calera, en la Liga de Primera 2026, donde el argentino tuvo que verlo desde la tribuna, por lo que sería reincidente para el Tribunal.

Pese a esto, en el Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, se detalla el castigo que arriesga el goleador, en el Artículo 62, letra B, numeral tres, se menciona “insultar o provocar a un rival, a los integrantes de los Cuerpos Técnicos y al público en general, dentro del recinto donde se efectúe el partido, de uno a tres juegos”.

Si bien puede estar este fin de semana ante Audax Italiano por el torneo, teniendo en cuenta que se tiene que ir a presentar el próximo martes al Tribunal, podría ser un nuevo golpe para el goleador.

De llegar a concretarse los tres encuentros, quedaría fuera de la visita a Huachipato y Coquimbo Unido, además del duelo de local ante Deportes Concepción.