La afectada y denunciante pide que le cancelen los más de dos millones de pesos. El mensaje desde el club hizo crecer la polémica.

Sigue la polémica en Huachipato, luego que la barra Los Acereros acusara al club que el entrenador Jaime García pagaba colaciones a juveniles. Eso, tras una deuda que, dicen también, tienen con el proveedor de los alimentos.

Si bien el DT evitó confirmar el hecho, la familia afectada salió al paso y dio su versión. Se trata de Sandra Bastías, conocida como Tía Sandrita, dueña del almacén que proporciona los alimentos a cadetes acereros.

“Mi mamá como es hincha, puso a los niños por delante de cualquier cosa”, reveló el hijo de la afectada, a TVN Red Biobío. Ahí aluden a que no se efectuaron los pagos por más de dos millones de pesos.

La versión de la mujer que acusa a Huachipato

Tía Sandrita, dueña de la empresa que brinda colaciones a jóvenes de Huachipato, disparó contra la administración del club. Es más, destapó una burlesca respuesta recibida al cobrar los dineros.

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“Pagamos, pero nos demoramos, jajaja”, fue la frase recibida al solicitar lo adeudado, según reveló. La mujer hizo un desesperado llamado para que le cancelen los dineros en el club.

“Fui leal al club. Voy a cumplir 70 años y me mato trabajando y necesito que me paguen mi plata, nada más. Es todo lo que le pido, por la lealtad que les tuve a ellos”, dijo a la citada fuente.

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En lo deportivo, Huachipato también vive una crisis en la Liga de Primera. Ocupan la posición 12°, fuera de clasificación a copas internacionales y con ocho partidos sin conocer de triunfos en dicho torneo.