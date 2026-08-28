Pronósticos Deportes Limache vs Everton: el Tomate Mecánico busca otro golpe ante los Ruleteros

Pronósticos: Deportes Limache vs Everton
Deportes Limache y Everton se enfrentarán este sábado 29 de agosto, a las 17:30 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.
Los Cerveceros marchan séptimos con 27 puntos, luego de imponerse por 3-1 a Huachipato en la última jornada. Los Ruleteros, en tanto, tienen tres unidades más tras vencer por el mismo marcador a Universidad de Concepción el fin de semana pasado.
En la previa del partido, nuestro especialista te brinda los mejores pronósticos de Deportes Limache vs Everton, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.
Limache golpea en la primera parte
En sus últimos tres encuentros, Deportes Limache anotó al menos un gol durante el primer tiempo. En esos compromisos, marcó siete tantos, seis de ellos antes del descanso.
Everton, en cambio, acumula cuatro juegos consecutivos recibiendo al menos una anotación en los primeros 45 minutos. Además, concedió goles en seis de sus siete primeras partes más recientes.
Total de goles de Deportes Limache en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.83 en bet365
El gol tempranero ha sido una constante para ambos
En siete de los últimos ocho partidos del Tomate Mecánico en la competencia, hubo al menos un gol antes de cumplirse el minuto 26.
En seis de los siete duelos más recientes de los Ruleteros en el certamen, también se registró una anotación dentro de ese período.
Gol antes del minuto 26:00 – 1.83 en bet365
Daniel Castro regresa tras la suspensión
Daniel Castro cumplió su suspensión por acumulación de amarillas y volverá al campo de juego con el objetivo de prolongar su racha goleadora: marcó cuatro tantos en sus últimas cinco apariciones entre la Liga de Primera y la Copa Chile. Además, suma 10 goles en 18 partidos del campeonato.
Anota en cualquier momento: Daniel Castro – 2.25 en bet365
Cuotas: Deportes Limache vs Everton
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Historial de Deportes Limache vs Everton: últimos partidos
- Deportes Limache 0-1 Everton (Copa de la Liga 2026)
- Everton 1-2 Deportes Limache (Copa de la Liga 2026)
- Everton 1-0 Deportes Limache (Campeonato Nacional 2026)
- Everton 0-0 Deportes Limache (Campeonato Nacional 2025)
- Deportes Limache 1-1 Everton (Campeonato Nacional 2025)