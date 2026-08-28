Pronósticos Deportes Limache vs Everton: el Tomate Mecánico busca otro golpe ante los Ruleteros

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Deportes Limache vs Everton, en la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes Limache vs Everton Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Total de goles de Deportes Limache en la primera mitad: Más de 0.5 Deportes Limache anotó en sus tres primeros tiempos más recientes, mientras Everton recibió goles en cuatro jornadas consecutivas durante ese período y en seis de sus últimas siete primeras partes. bet365 1.83 Pronóstico Gol antes del minuto 26:00 Los partidos recientes muestran goles tempranos con frecuencia: ocurrió en siete de los últimos ocho encuentros de Limache y en seis de los siete compromisos más recientes de Everton. bet365 1.83 Pronóstico Anota en cualquier momento: Daniel Castro Daniel Castro vuelve tras cumplir su suspensión y buscará extender su racha, con cuatro goles en sus últimas cinco apariciones y 10 tantos acumulados en 18 partidos de Liga de Primera. bet365 2.25 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Deportes Limache y Everton se enfrentarán este sábado 29 de agosto, a las 17:30 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

Los Cerveceros marchan séptimos con 27 puntos, luego de imponerse por 3-1 a Huachipato en la última jornada. Los Ruleteros, en tanto, tienen tres unidades más tras vencer por el mismo marcador a Universidad de Concepción el fin de semana pasado.

En la previa del partido, nuestro especialista te brinda los mejores pronósticos de Deportes Limache vs Everton, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Limache golpea en la primera parte

En sus últimos tres encuentros, Deportes Limache anotó al menos un gol durante el primer tiempo. En esos compromisos, marcó siete tantos, seis de ellos antes del descanso.

Everton, en cambio, acumula cuatro juegos consecutivos recibiendo al menos una anotación en los primeros 45 minutos. Además, concedió goles en seis de sus siete primeras partes más recientes.

Total de goles de Deportes Limache en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.83 en bet365

El gol tempranero ha sido una constante para ambos

En siete de los últimos ocho partidos del Tomate Mecánico en la competencia, hubo al menos un gol antes de cumplirse el minuto 26.

En seis de los siete duelos más recientes de los Ruleteros en el certamen, también se registró una anotación dentro de ese período.

Gol antes del minuto 26:00 – 1.83 en bet365

Daniel Castro regresa tras la suspensión

Daniel Castro cumplió su suspensión por acumulación de amarillas y volverá al campo de juego con el objetivo de prolongar su racha goleadora: marcó cuatro tantos en sus últimas cinco apariciones entre la Liga de Primera y la Copa Chile. Además, suma 10 goles en 18 partidos del campeonato.

Anota en cualquier momento: Daniel Castro – 2.25 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes Limache vs Everton Cuotas ofrecidas por bet365 Deportes Limache 2.20 bet365 Empate 3.50 bet365 Everton 2.75 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Deportes Limache vs Everton: últimos partidos