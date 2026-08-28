Pronósticos Sevilla vs Atlético de Madrid: la novela de Julián Álvarez suma un capítulo ante el equipo de Suazo

Análisis, cuotas y pronósticos de Sevilla vs Atlético de Madrid, por la fecha 3 de LaLiga. Descubre las mejores apuestas para partidazo.

Los pronósticos de Sevilla vs Atlético de Madrid anticipan un choque de alto voltaje. Analizamos las claves y cuotas para uno de los partidos más atractivos de la jornada en LaLiga.

Los Blanquirrojos, con Gabriel Suazo, reciben a los Colchoneros por la tercera fecha de la liga española. El encuentro se disputará el sábado 29 de agosto a las 15:30 horas (hora de Chile) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Los locales llegan con un arranque perfecto, mientras que sus rivales están en medio de una novela por el caso de Julián Álvarez.

Nuestros picks Pronósticos: Sevilla vs Atlético de Madrid Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si El Atlético ha marcado en sus dos primeros partidos, aunque mostró fragilidad defensiva fuera de casa. Además, el Sevilla llega en buen momento y ambos anotaron en tres de sus últimos cuatro duelos. bet365 1.75 Pronóstico Resultado final: Empate El buen momento del Sevilla y las dudas defensivas del Atlético anticipan un duelo equilibrado. Además, seis de sus últimos siete enfrentamientos se decidieron por apenas un gol. bet365 3.30 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Sevilla vs Atlético de Madrid

Sevilla ha ganado sus dos primeros partidos, firmando su mejor inicio de temporada en LaLiga desde la campaña 2021-22.

ha ganado sus dos primeros partidos, firmando su mejor inicio de temporada en desde la campaña 2021-22. Atlético de Madrid ha mostrado debilidades defensivas, concediendo tres goles y registrando el cuarto peor registro de goles esperados en contra (xGA) de la liga con 3.7.

ha mostrado debilidades defensivas, concediendo tres goles y registrando el cuarto peor registro de goles esperados en contra (xGA) de la liga con 3.7. Los últimos cuatro enfrentamientos directos entre ambos equipos superaron la línea de 2.5 goles totales.

Kang-In Lee es la principal amenaza ofensiva del Atlético, liderando a su equipo en xG (goles esperados) y promediando 8.2 remates por cada 90 minutos.

Cuotas 1X2 Cuotas: Sevilla vs Atlético de Madrid Cuotas ofrecidas por bet365 Sevilla 3.57 bet365 Empate 3.30 bet365 Atlético de Madrid 2.08 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Sevilla vs Atlético de Madrid

El Sevilla de Luis García Plaza ha superado las expectativas con un inicio de campaña perfecto, sumando seis puntos de seis posibles. El equipo andaluz ha demostrado una gran solidez táctica y un compromiso colectivo que le ha permitido vencer a Rayo Vallecano y Athletic Club, construyendo una confianza que será clave para recibir a un rival de jerarquía.

Por su parte, Atlético de Madrid llega a Sevilla con cuatro puntos, producto de una victoria y un empate. El equipo de Diego Simeone no ha logrado mostrar la solidez defensiva que lo caracteriza, como lo demostró el empate 2-2 contra Villarreal. Además, la incertidumbre sobre el futuro de Julián Álvarez añade una distracción extradeportiva que podría afectar el rendimiento del plantel.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

Este mercado se presenta como una opción fiable. Atlético de Madrid ha marcado en sus dos primeros partidos, pero su defensa ha sido permeable, especialmente fuera de casa, donde la temporada pasada solo mantuvo la portería a cero en 6 de 19 encuentros. Sevilla, en racha y con la moral alta, tiene la capacidad ofensiva para hacerles daño.

Los datos históricos refuerzan esta idea, ya que en tres de los últimos cuatro duelos directos ambos equipos vieron portería. Considerando la forma actual de ambos, las cuotas para esta selección ofrecen un gran atractivo.

Apuesta 1 | Sevilla vs Atlético Madrid – Ambos equipos anotarán: Si – 1.75 en bet365

Apuesta de valor: Empate

Aunque el Atlético es favorito en las cuotas, el excelente momento de Sevilla y las dudas defensivas de los Colchoneros abren la puerta a un resultado igualado. Históricamente, sus enfrentamientos son muy reñidos, con seis de los últimos siete decididos por solo un gol de diferencia.

El empate 2-2 del Atlético contra Villarreal evidenció sus problemas para cerrar los partidos. Por ello, una cuota de 3.30 por el empate representa un valor considerable en un partido que se anticipa muy equilibrado y disputado hasta el final.

Apuesta 2 | Sevilla vs Atlético de Madrid – Resultado final: Empate – 3.30 en bet365

La guía de apuestas de LaLiga es fundamental para comprender los mercados y las cuotas disponibles en los distintos operadores, tanto en los encuentros de cada jornada como las apuestas futuras.

Alineaciones probables en Sevilla vs Atlético de Madrid

Sevilla: Vlachodimos, Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo, Agoumé, Guridi, Sierra, Peque, Oso, Ure.

Vlachodimos, Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo, Agoumé, Guridi, Sierra, Peque, Oso, Ure. Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Lee, Lookman.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Sevilla vs Atlético de Madrid

¿Quién es el favorito en el pronóstico Sevilla vs Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid es ligeramente favorito según las cuotas, pero el excelente estado de forma del Sevilla y su condición de local equilibran bastante el pronóstico.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el sábado 29 de agosto a las 16:30 horas (hora de Chile). La transmisión para Sudamérica suele estar a cargo de ESPN o DirecTV Sports.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor más interesante es el Empate, con una cuota de 3.30, que ofrece un retorno potencial muy alto para un resultado bastante probable dadas las circunstancias del encuentro.

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