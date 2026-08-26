Revelan que la U tenía un pacto de no agresión con Colo Colo, para no pedir un castigo al delantero; lo rompen por Huachipato.

Universidad de Chile decidió denunciar a Javier Correa por sus gestos contra los hinchas en el Superclásico, donde perdieron por un marcador de 2-1 ante Colo Colo en el Estadio Nacional.

En ese sentido, fue el periodista Cristián Caamaño quien reveló que existía una especie de pacto de no agresión entre ambas dirigencias, el que fue destrozado por la U por un motivo externo que sacará polémica.

“Se hablaba que había un acuerdo, porque había buena relación entre Aníbal Mosa y Cecilia Pérez, ambos consejeros de la Federación y aspiran en quedarse con un cargo, donde ella cumple con las condiciones”, explicó en Agricultura.

Fue el momento donde entregó una clave: “Pero ese no es el tema, pese a la buena relación el domingo se habló que no habría pacto de agresión por lo de Correa, con la U dispuesta a no denunciarlo“.

La U tenía acordado no denunciar a Correa por los gestos.

Pero algo pasó entre las sombras, donde, si uno mira el fixture de los albos, el goleador argentino podría comenzar cualquier castigo justo cuando Colo Colo enfrente a un rival que hace sospechar: Huachipato.

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La U rompe el pacto con Colo Colo: Huachipato en la mira

Fue en Deportes en Agricultura donde Cristián Caamaño contó más detalles de esta teoría conspirativa que enmarca la denuncia a Javier Correa en Colo Colo, además de la fecha en que debe presentarse ante el Tribunal de Disciplina.

“La U esperaba que el árbitro lo denunciara. Mientras le decían a Mosa que no habría denuncia, el asesor de la U, Mauricio Etcheverry, hacía todo lo posible para que, vía árbitro, se denunciara y esto no ocurrió. Llamaron hasta al canchero”, explicó.

En ese sentido, apunta a un motivo mayor para cambiar de opinión, incluso para faltar a la palabra con Aníbal Mosa, que si uno calcula las fechas hace calzar el puzle.

“Cuando no se incluyó en el informe, la noche del lunes se entrega la denuncia en Quilín, para que el Tribunal cite a Correa, donde va a asistir la próxima semana con su defensa. Colo Colo juega con Audax, por lo tanto no está sancionado, porque tiene que presentar el martes que viene. Pero el siguiente partido (donde empezaría el castigo) es ante Huachipato…“, finalizó.