Los Albos terminaron como líderes del grupo E luego de vencer a Unión Española.

La Copa Chile 2026 ya tiene su cuadro completo definido luego de la sólida victoria de Colo Colo frente a Unión Española. De esta manera, ya se saben los duelos de octavos de final.

Los Albos derrotaron de gran manera a los Hispanos. Pese a jugar con suplentes, los dirigidos por Fernando Ortiz se quedaron con el triunfo por 3-0. Maximiliano Romero, Marcos Bolados y Felipe Raipán se hicieron presentes en el marcador en el Estadio Nacional.

El cuadro de Copa Chile

Con la victoria de Colo Colo frente a Unión Española, ya están los 16 equipos clasificados de los octavos de final del torneo. Los Albos se quedaron con el primer lugar del grupo E, mientras O’Higgins pasó en el segundo puesto de esta zona tras derrotar a Recoleta.

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Por el lado A del cuadro, las llaves son: Coquimbo vs Cobreloa, Universidad Católica vs Unión La Calera, Deportes Antofagasta vs Deportes Iquique y Universidad de Chile vs Everton.

Por el lado B, los cruces quedaron compuestos de esta manera: Audax Italiano vs Colo Colo, Ñublense vs Puerto Montt, Santa Cruz vs O’Higgins y Deportes Concepción vs Curicó Unido.

De esta manera, los Albos tendrán que enfrentarse a los Itálicos en la ronda de los 16 mejores. Una llave compleja, pero que ante el gran momento que viven en Macul, intentarán superar para ir por la conquista del título de la Copa Chile 2026.

Imagen: Gemnini

Desde la ANFP todavía no han confirmado las fechas para la disputa de los octavos de final de la Copa Chile, pero se espera que esto podría suceder durante el mes de septiembre, aunque no hay muchas certezas. El actual campeón es Huachipato, pero estos ya quedaron eliminados. La única forma que Colo Colo y U. de Chile se podrían enfrentar, sería en la gran final.